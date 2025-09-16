Dramatische Rettung aus überfluteter Höhle – mehrfach ausgezeichnete Doku „The Rescue“ erstmals im ORF

Wien (OTS) -

Im Juli 2018 hielt die gesamte Welt den Atem an. Zwölf Mitglieder einer jungen Fußballmannschaft, darunter der 25-jährige Trainer, wurden bei einem Ausflug im Nang-Non-Gebirge in Thailand Opfer von extremen Regenfällen. Die Gruppe wurde in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen, die Fluten machten eine Flucht unmöglich. Was folgte, war eine spektakuläre Rettungsaktion mit mehr als 1.000 Helfenden vor Ort. Dieses Ereignis inspirierte Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin zu ihrer Dokumentation „The Rescue“, die 2021 erschien und zahlreiche Auszeichnungen erhielt: Unter anderem beim „Toronto International Film Festival“, bei den „Critics Choice Documentary Awards“ und bei der „National Board of Review“. Zu sehen ist die spannende Produktion als ORF-Premiere im Rahmen von „True Stories“ am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

Mehr zum Inhalt:

Als am 23. Juni 2018 elf junge Burschen zwischen elf und 16 Jahren gemeinsam mit ihrem Fußballtrainer nach einem Ausflug nicht zurückkehrten, erreichten mehrere Vermisstenmeldungen die thailändische Polizei. Bei der ersten Suche fanden die Beamten im vorderen Abschnitt der Tham-Luang-Höhle verstreute Ausrüstungsgegenstände – alles deutete darauf hin, dass die Gruppe in der Höhle eingeschlossen war und die anhaltenden Regenfälle den Rückweg unmöglich machten.

Anfangs versuchten thailändische Militärtaucher zu den Gesuchten vorzudringen, dann schloss sich auch die britische Höhlenrettungsorganisation „British Cave Rescue Council“ der Suche an. Schnell stieß das Ereignis auch weltweit auf hohes Medieninteresse, zahlreiche Reporter:innen waren täglich am Ort des Geschehens im Einsatz. Erst am 2. Juli wurde die Mannschaft entdeckt, zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 1.000 Personen aus mehr als zehn Ländern an der Suchaktion beteiligt. Bis zur endgültigen Rettung sollten noch einige Tage voller Ungewissheit vergehen – Tage, die nicht alle überleben würden.