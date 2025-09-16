Vernissage im ORF Vorarlberg von Künstler Stefan Kainbacher

Wien (OTS) -

Der Vorarlberger Künstler Stefan Kainbacher (Jahrgang 1980) präsentiert sein neuestes Werk „FRO Newsroom (in einfacher Sprache)“ im Foyer vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Alle sind herzlich zur Vernissage eingeladen, die am Dienstag, dem 23. September 2025, um 18.30 Uhr stattfindet. Eröffnet wird die Schau im Rahmen der Reihe „Kunst im Funkhaus“ von ORF-Landesdirektor Markus Klement und Bundesrat Christoph Thoma. Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz vom ORF Vorarlberg stellt anschließend Fragen an den anwesenden Künstler, ebenfalls mit dabei ist Ausstellungskurator Marbod Fritsch.

„FRO Newsroom (in einfacher Sprache)“

Der international ausgezeichnete Medienkünstler Stefan Kainbacher zeigt ein spekulatives Medienexperiment, das aktueller nicht sein könnte: „FRO Newsroom (in einfacher Sprache)“. Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz den Journalismus übernimmt? Wenn Algorithmen entscheiden, was wichtig ist – und wie es gesagt wird? Der „FRO Newsroom“ simuliert dieses Szenario: Eine Kl verarbeitet aktuelle Nachrichtenmeldungen und bereitet sie in einfacher Sprache für das Publikum auf. Schnell, effizient, verständlich. Doch ist das tatsächlich die Zukunft des Journalismus, die wir wollen?

„FRO“ ist ein Anagramm des Wortes „ORF“ und bezieht sich auf den Titel der Ausstellungsreihe „Kunsthalle FRO im ORF-Landesfunkhaus“. Kurator und Titelgeber Marbod Fritsch intendiert mit der Umdrehung des Wortes „ORF“ neue und ungewohnte Perspektiven auf den öffentlich-rechtlichen Regional-Broadcaster.

Künstler im Gespräch

Die Arbeit kann bis 23. November 2025 täglich im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn besichtigt werden. Bei der „ORF-Lange Nacht der Museen“ am Samstag, dem 4. Oktober 2025, ist Künstler Stefan Kainbacher von 18.00 bis 21.00 Uhr anwesend und spricht über sein Werk.

Hintergrund: Kunst im Funkhaus

Mit der Reihe „Kunst im Funkhaus“ möchte der ORF Vorarlberg Künstlerinnen und Künstlern, die entweder hier geboren wurden, leben und arbeiten oder in einer anderen Form mit dem Land in Verbindung stehen, die Möglichkeit bieten, sich inhaltlich oder formal mit dem spannenden und ungewöhnlichen Ausstellungsraum im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, dem Medienunternehmen ORF und dessen breitem Publikum auseinanderzusetzen.