  • 16.09.2025, 11:56:33
  • /
  • OTS0094

„Fokus Europa“ über „Russlands stillen Krieg“

Am 17. September um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Endlich frei!

Die drei baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen kappen ihre Stromleitungen nach Russland. Damit wird das Baltikum unabhängig von Energielieferungen aus Russland. Die Europäische Union unterstützt die teure Loslösung finanziell, vor allem weil Russland seine Stromlieferungen immer wieder auch ausnützt, um politischen Druck aufzubauen. Stefan Gehrer war für „Fokus Europa“ in Litauen bei der Demontage der Strommasten. Dazu im Studio zu Gast: Günter Pauritsch, Energieagentur Österreich

Russlands stiller Krieg

Die europäischen Länder sind ständig Opfer hybrider Angriffe, hinter denen mutmaßlich meist Russland steckt. Dieser hybride Krieg findet bereits statt und die EU rüstet sich mit Gegenmaßnahmen vor allem zum Schutz kritischer Infrastruktur. „Fokus Europa“ hat das europäische Abwehrzentrum für hybride Angriffe im finnischen Helsinki besucht.

Schweiz startet in den Weltraum

In wenigen Jahren umkreisen zigtausende Satelliten die Erde, Konzerne hoffen auf ein Milliardengeschäft im All. Deshalb beteiligt sich jetzt auch die Schweiz an der europäischen Weltraumagentur ESA und verspricht verlässliche Schweizer Qualität für die Raumfahrt. Marion Flatz-Mäser berichtet aus der Schweiz.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright