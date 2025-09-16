„Fokus Europa“ über „Russlands stillen Krieg“

Wien (OTS) -

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:



Endlich frei!



Die drei baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen kappen ihre Stromleitungen nach Russland. Damit wird das Baltikum unabhängig von Energielieferungen aus Russland. Die Europäische Union unterstützt die teure Loslösung finanziell, vor allem weil Russland seine Stromlieferungen immer wieder auch ausnützt, um politischen Druck aufzubauen. Stefan Gehrer war für „Fokus Europa“ in Litauen bei der Demontage der Strommasten. Dazu im Studio zu Gast: Günter Pauritsch, Energieagentur Österreich



Russlands stiller Krieg



Die europäischen Länder sind ständig Opfer hybrider Angriffe, hinter denen mutmaßlich meist Russland steckt. Dieser hybride Krieg findet bereits statt und die EU rüstet sich mit Gegenmaßnahmen vor allem zum Schutz kritischer Infrastruktur. „Fokus Europa“ hat das europäische Abwehrzentrum für hybride Angriffe im finnischen Helsinki besucht.



Schweiz startet in den Weltraum



In wenigen Jahren umkreisen zigtausende Satelliten die Erde, Konzerne hoffen auf ein Milliardengeschäft im All. Deshalb beteiligt sich jetzt auch die Schweiz an der europäischen Weltraumagentur ESA und verspricht verlässliche Schweizer Qualität für die Raumfahrt. Marion Flatz-Mäser berichtet aus der Schweiz.