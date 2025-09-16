  • 16.09.2025, 11:48:32
Disoski: „Volle Solidarität mit Außenministerin Meinl-Reisinger – Russlands Botschafter muss einbestellt werden“

Grüne: FPÖ muss sich endlich von Medwedew und Putin distanzieren

„Meine volle Solidarität gilt Außenministerin Meinl-Reisinger. Die jüngsten Ausfälle von Russlands Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew und seine persönlichen Untergriffigkeiten gegenüber der österreichischen Außenministerin sind eine massive Grenzüberschreitung, die nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Russlands Botschafter muss umgehend ins Außenministerium einbestellt werden, um Rede und Antwort zu stehen“, fordert Meri Disoski, außen- und euroapolitische Sprecherin der Grünen.

„Wer mit solch aggressiver Rhetorik auftritt, macht einmal mehr sichtbar, wie gefährlich Putins Russland ist“, kommentiert Disoski Medwedews Drohungen, wonach Russland EU-Mitgliedstaaten „bis zum Ende des Jahrhunderts“ verfolgen werde.

Gleichzeitig kritisiert Disoski die FPÖ scharf: „Anstatt Österreichs Sicherheit zu verteidigen, biedert sich die FPÖ weiterhin Putins Regime an. Wie der Falter berichtet, planen die Freiheitlichen sogar einen Leitantrag für ihren bevorstehenden Parteitag, der Russlands Aggression verharmlost und Putins Drohungen ignoriert. Das ist verantwortungslos und gefährdet unser Land.“

Disoski fordert die FPÖ auf, sich unmissverständlich von Medwedews Aussagen zu distanzieren: „Alle, denen Sicherheit und Freiheit am Herzen liegen, müssen jetzt zusammenstehen. Wer die Realität des Krieges leugnet und vor dem Kreml niederkniet, stellt sich gegen Österreich und unsere europäische Einheit.“

„Österreich muss im Rahmen der EU eine klare Linie vertreten: volle Solidarität mit der Ukraine, konsequente Sanktionen gegen Russland – inklusive des schnellstmöglichen Stopps aller russischen Gasimporte – und eine deutliche Absage an jede Initiative, die die russische Aggression relativiert“, so Disoski abschließend.

