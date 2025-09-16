Nächster Triumph für „Super Max“? Formel-1-GP von Aserbaidschan im ORF

Wien (OTS) -

Von der Toskana ans Kaspische Meer: Die Königsklasse des Motorsports macht Halt in Baku, Aserbaidschan. Zieht Max Verstappen erneut allen davon oder stellt McLaren die alten Kräfteverhältnisse beim Großen Preis von Aserbaidschan wieder her? Der ORF überträgt von 19. bis 21. September 2025 alle Sessions live – mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Mikro und Lukas Osztovics in der Boxengasse.



Der GP-Fahrplan in ORF 1:



Freitag, 19. September:

10.20 Uhr: F1 Erstes Training

13.50 Uhr: F1 Zweites Training



Samstag, 20. September:

10.20 Uhr: Drittes Training

13.40 Uhr: F1 News

13.55 Uhr: F1 Qualifying



Sonntag, 21. September:

8.55 Uhr: F2 Feature Race (OSP)

11.40 Uhr: F1 News

12.25 Uhr: F1 Das Rennen

14.40 Uhr: F1 Motorhome



Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON



Sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on Demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.