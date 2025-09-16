- 16.09.2025, 11:48:04
- /
- OTS0090
Nächster Triumph für „Super Max“? Formel-1-GP von Aserbaidschan im ORF
Von 19. bis 21. September in ORF 1
Von der Toskana ans Kaspische Meer: Die Königsklasse des Motorsports macht Halt in Baku, Aserbaidschan. Zieht Max Verstappen erneut allen davon oder stellt McLaren die alten Kräfteverhältnisse beim Großen Preis von Aserbaidschan wieder her? Der ORF überträgt von 19. bis 21. September 2025 alle Sessions live – mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Mikro und Lukas Osztovics in der Boxengasse.
Der GP-Fahrplan in ORF 1:
Freitag, 19. September:
10.20 Uhr: F1 Erstes Training
13.50 Uhr: F1 Zweites Training
Samstag, 20. September:
10.20 Uhr: Drittes Training
13.40 Uhr: F1 News
13.55 Uhr: F1 Qualifying
Sonntag, 21. September:
8.55 Uhr: F2 Feature Race (OSP)
11.40 Uhr: F1 News
12.25 Uhr: F1 Das Rennen
14.40 Uhr: F1 Motorhome
Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON
Sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on Demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF