„WELTjournal“-Reportage „Sizilien – Mangelware Wasser“ am 17. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Auf Sizilien ist man Trockenheit und Wassermangel gewohnt, doch mit dem Klimawandel und Missmanagement wird die Wasserknappheit zusehends extremer. Hitzewellen und Dürren, leckende Wasserleitungen und marode Speicher führen vor allem im Süden regelmäßig dazu, dass Trinkwasser rationiert werden muss. Das „WELTjournal“ hat sich für die Reportage „Sizilien – Mangelware Wasser“ – zu sehen am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – in der Region Agrigent im Südwesten Siziliens umgesehen, die im Rekord-Hitzesommer im Vorjahr am stärksten betroffen war. Viele Einwohner:innen holen Wasser mit Kanistern von öffentlichen Wasserstellen, weil aus den Leitungen zu Hause kaum Wasser kommt. In Hotels werden die Gäste gebeten, nur maximal drei Minuten zu duschen, um Wasser zu sparen. Ein Viehzüchter erzählt, dass er einen Teil seiner Rinder zum Schlachter bringen muss, wenn die Weiden weiter ausdörren. Gleichzeitig ist Wasser zu einem lukrativen Geschäft geworden: Wasserlieferanten verkaufen das kostbare Nass zu hohen Preisen. Gestaltung: Giulia Ottaviano und Daniela Agostini