eCommerce Logistik-Day 2025

Einladung zum 10. eCommerce Logistik-Day am 29.September in Wien

Wien (OTS) - 

Am 29. September ab 13 Uhr veranstaltet der LOGISTIK express in den Vienna Twin Towers den 10. eCommerce Logistik-Day. Zuvor tagt der Handelsverband Österreichs mit den Logistic Natives über branchenspezifische Ereignisse und Regularien.

Mit dem eCommerce Logistik-Day bieten wir der Branche eine exklusive Plattform und diskutieren über Trends & Märkte sowie über Logistiklösungen unserer Zeit. Denn in einer Zeit des Wandels und der Unsicherheit ist es umso wichtiger, fachlich informiert und flexibel zu bleiben, um den Herausforderungen der globalen Märkte erfolgreich zu begegnen.

Es werden zahlreiche Teilnehmer aus Industrie-Handel-Logistik erwartet. In diesem Sinne freuen wir uns über Ihre Anmeldung und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

ECOMLOG25

Unternehmen müssen heute in der Lage sein, Bestellungen schnell und kosteneffizient zu bearbeiten, um mit dem wachsenden Wettbewerb Schritt zu halten. Nur so können Unternehmen langfristig stabile und erfolgreiche internationale Geschäftsbeziehungen aufbauen und erhalten.

Datum: 29.09.2025, 13:00 Uhr - 29.09.2025, 17:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: twelve conference center
Hertha-Firnberg-Straße 8 / Corner Maria-Kuhn-Gasse
1100 Wien
Österreich

URL: https://www.logistik-express.com/ecommerce-logistik-day/

ECOMLOG25

Tickets zum Event

Rückfragen & Kontakt

LOGISTIK express / MJR MEDIA
Markus Jaklitsch
Telefon: +43 (0)676 7035206
E-Mail: m.jaklitsch@logistik-express.at
Website: https://www.logistik-express.com

