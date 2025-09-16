  • 16.09.2025, 11:29:04
Kontinuität mit neuer Handschrift

Patrick Taxacher wird ab Jänner 2026 neuer Landesgeschäftsführer des Tiroler Wirtschaftsbundes – Nachfolge von Daniela Kampfl einstimmig beschlossen

Das bewährte Führungsduo Daniela Kampfl und Patrick Taxacher mit Landesobfrau Barbara Thaler.
Innsbruck (OTS) - 

Mit dem bevorstehenden Ausscheiden von Daniela Kampfl hat der Tiroler Wirtschaftsbund die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Der Landesvorstand bestellte einstimmig Patrick Taxacher ab Jänner 2026 zum neuen Landesgeschäftsführer. Die Landesleitung wurde gestern offiziell über diese Entscheidung informiert.

Der 33-jährige Zillertaler ist seit 2015 für den Tiroler Wirtschaftsbund tätig und führt seit 2016 als Landesgeschäftsführer-Stellvertreter und Pressesprecher gemeinsam mit Daniela Kampfl die Geschäfte. Kampfl wird sich im Oktober der Wahl zur Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes stellen.

Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, werden in den kommenden Monaten die Neustrukturierung des Teams sowie die organisatorische und strukturelle Neuausrichtung nach der Wirtschaftskammerwahl noch gemeinsam von Kampfl und Taxacher umgesetzt. Damit bleibt das bewährte Führungsduo in der Verantwortung, bevor Taxacher Anfang 2026 die alleinige Geschäftsführung übernimmt.

„Patrick Taxacher war die beste und zugleich logischste Entscheidung. Er kennt unsere Organisation seit zehn Jahren in all ihren Facetten und hat gemeinsam mit Daniela Kampfl die Arbeit des Tiroler Wirtschaftsbundes als größte unternehmerische Interessenvertretung des Landes wesentlich mitgestaltet. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Gestaltungswillen neue Impulse setzen und den Tiroler Wirtschaftsbund erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so Landesobfrau Barbara Thaler.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Wirtschaftsbund - Landesgruppe Tirol
Patrick Taxacher
Landesgeschäftsführer-Stv.

Tel.: +43 512 52022 20
p.taxacher@wirtschaftsbund-tirol.at
www.wirtschaftsbund-tirol.at

