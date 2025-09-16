Kontinuität mit neuer Handschrift

Innsbruck (OTS) -

Mit dem bevorstehenden Ausscheiden von Daniela Kampfl hat der Tiroler Wirtschaftsbund die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Der Landesvorstand bestellte einstimmig Patrick Taxacher ab Jänner 2026 zum neuen Landesgeschäftsführer. Die Landesleitung wurde gestern offiziell über diese Entscheidung informiert.

Der 33-jährige Zillertaler ist seit 2015 für den Tiroler Wirtschaftsbund tätig und führt seit 2016 als Landesgeschäftsführer-Stellvertreter und Pressesprecher gemeinsam mit Daniela Kampfl die Geschäfte. Kampfl wird sich im Oktober der Wahl zur Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes stellen.

Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, werden in den kommenden Monaten die Neustrukturierung des Teams sowie die organisatorische und strukturelle Neuausrichtung nach der Wirtschaftskammerwahl noch gemeinsam von Kampfl und Taxacher umgesetzt. Damit bleibt das bewährte Führungsduo in der Verantwortung, bevor Taxacher Anfang 2026 die alleinige Geschäftsführung übernimmt.