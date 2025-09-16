Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss einen einjährigen Fördervertrag (2025) mit der WN Kul.Tour.Marketing GmbH für das Jahreskulturprogramm der Stadt Wiener Neustadt mit einem Förderbetrag von 134.000 Euro.

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Jugendsport- und Kooperationsprojektes „Jugend gesund bewegen – Voll aktiv im Sportverein“ wurde den NÖ Sportdachverbänden im Zeitraum 9/2025 bis 8/2026 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von maximal 200.000 Euro genehmigt.

Die NÖ Landesregierung behandelte die Berichte des Ressorts Landwirtschaft (Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und Forstwirtschaft 2024 und Bericht über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der NÖ Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Jahr 2024) und legt diese dem NÖ Landtag vor. Die Berichte werden auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.