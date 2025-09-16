  • 16.09.2025, 11:08:32
XLNTTLNT: Newsletter-Plattform zu Begabungs- und Talenteförderung im deutschsprachigen Raum gestartet

Machen wir MEHR daraus!

Wien (OTS) - 

Regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für Begabungs-Interessierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gibt es ab sofort auf www.xlnttlnt.net und zweiwöchentlich im kostenlosen Newsletter (Anmeldung über die Website). XLNTTLNT steht dabei für „excellent talent“. Begabungs- und Talenteförderung ist im Verständnis von XLNTTLNT ein lebenslanges Thema und betrifft Menschen in unterschiedlichen Rollen: als Lehrende/Forschende, als Führungskraft, in der Elternrolle und nicht zuletzt auch persönlich.

In Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol, Belgien und Österreich gibt es jeweils unterschiedliche Bildungssysteme, Best Practice Beispiele, Hochschulen mit Forschungsprojekten, Initiativen sowie interessante Persönlichkeiten, die hier forschen, lehren, arbeiten und gestalten. XLNTTLNT stellt diese vor und macht sie zugänglich. Die Inhalte sind vielfältig wie Begabungen, Talente und Perspektiven zum Thema: Von Porträts und Interviews über Medientipps, aktuelle Forschungsergebnisse, Events etc. Thomas Goiser hat das Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wiener Medieninitiative entwickelt und gestartet; in weiterer Folge sind auch Mitmach-Formate geplant.

