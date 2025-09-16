25. „ORF-Lange Nacht der Museen“ am 4. Oktober

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, ist es wieder so weit: Ganz Österreich und darüber hinaus macht die Nacht zum Tag, wenn bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ Kunst- und Kultureinrichtungen ihre Pforten für Nachtschwärmer:innen öffnen. Ein einziges Ticket ermöglicht Zugang zu rund 650 Museen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland. Von 18.00 bis 24.00 Uhr laden der ORF und seine Partner zu einer spannenden Entdeckungstour und bieten ein abwechslungsreiches Angebot für jedes Alter. Der ORF wird in seinen Medien ausführlich berichten. Alle Informationen rund um die „ORF-Lange Nacht der Museen“ sind unter https://langenacht.ORF.at abrufbar.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ ist deshalb so besonders, weil sie uns ermöglicht, die Vielfalt und den Reichtum der österreichischen Museumslandschaft in nur einer einzigen Nacht zu erleben. Museen sind nicht nur Bewahrer unserer Geschichte und Kultur, sondern auch Orte der Inspiration und des Austauschs. Sie laden uns ein, neue Perspektiven zu entdecken und unser Wissen zu erweitern. In der ‚Langen Nacht‘ öffnen Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für jede und jeden. Ob Kunstliebhaber:innen, Geschichtsinteressierte oder Familien mit Kindern – die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ verspricht unvergessliche Eindrücke.“

„Treffpunkt Museum“ als zentraler Ausgangspunkt

In jeder Landeshauptstadt findet sich ein „Treffpunkt Museum“ als zentraler Sammelplatz für alle Besucher:innen. Einzige Ausnahme ist Vorarlberg, hier ist er in Dornbirn. In Krems gibt es zusätzlich einen weiteren „Treffpunkt Museum“. In Wien befindet sich der „Treffpunkt Museum“ am Maria-Theresien-Platz. Bei jedem „Treffpunkt Museum“ sind Tickets, Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten der „ORF-Langen Nacht der Museen“ erhältlich. Gleichzeitig nehmen hier die meisten Bus- und Fußrouten ihren Ausgang.

In Wien gibt es zusätzlich ein besonderes Highlight: Ganz in der Nähe des Treffpunkts, im MQ Innenhof, legt die Radio Wien DJane Mel Merio von 18.00 bis 22.00 Uhr auf und lädt ein, mit ihr durch die „Lange Nacht“ zu feiern.

Mit nur einem Ticket Museen in ganz Österreich besuchen

Die Tickets kosten regulär 19 Euro und gelten am 4. Oktober von 18.00 bis 24.00 Uhr als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen, als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, auf allen Linien des Vorarlberger Verkehrsverbundes (VVV) und des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil. Ermäßigte Tickets kosten 16 Euro und gelten für Schüler:innen, Studierende, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten 7 Euro und berechtigen zum Besuch regionaler Museen, die in der Regel nicht von Shuttlebussen angefahren werden. Regionale Tickets sind nicht für Wien und die Landeshauptstädte sowie Villach erhältlich. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei. Im Vorverkauf sind die Tickets bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich, in diesen und am „Treffpunkt Museum“ auch am Tag der Veranstaltung. Zusätzlich bietet der ORF die Möglichkeit, Tickets für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ bis 28. September unter https://backstage.ORF.at bereits vorab im Internet zu bestellen.

Kunst- und Kulturerlebnis speziell für Kinder

Auf die Jüngsten wird bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ besonderes Augenmerk gelegt, um ihr Interesse an Kultur zu wecken. 290 Museen in ganz Österreich warten mit kindergerechten Zusatzangeboten auf und präsentieren Kunst und Kultur, die viel Freude und Spaß bereiten. Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind in den Booklets durch die Kategorie „Kinderprogramm“ gekennzeichnet. Dazu gibt es auch wieder den beliebten „Kinderpass“, in dem jeder Museumsbesuch bestätigt wird. Ab dem dritten Besuch gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk. Wer nicht die Möglichkeit hat, zum Treffpunkt zu kommen, schickt den abgestempelten Kinderpass bis 11. Oktober 2025 an: ORF, Stichwort: ORF-Lange Nacht der Museen „Kinderpass“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien.

Mobil durch die „ORF-Lange Nacht der Museen“

Das „Lange Nacht“-Ticket gilt von 4. Oktober, 17.30 Uhr, bis 5. Oktober, 0.30 Uhr, für die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs in Wien (inkl. Nightline-Busse) sowie als Fahrschein für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung des Karteninhabers bzw. der Karteninhaberin. Darüber hinaus können damit die Shuttlebusse der „ORF-Langen Nacht der Museen“ gratis benutzt werden. Für WienMobil-Rad-Nutzer:innen ist eigens für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ eine zusätzliche mobile WienMobil-Rad-Station am „Treffpunkt Museum“ eingerichtet. In Vorarlberg gilt das „ORF-Lange Nacht der Museen“-Ticket auch heuer als Fahrschein für die regulären öffentlichen Verkehrsmittel im Streckennetz des Vorarlberger Verkehrsverbundes sowie des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil.

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in den Medien des ORF

Die Kulturberichterstattung des ORF-Fernsehens greift die am 4. Oktober veranstaltete „ORF-Lange Nacht der Museen“ in diversen Beiträgen thematisch auf. Weiters berichten aktuelle Nachrichtensendungen sowie „Bundesland heute“ über dieses Kulturhighlight. Neben umfassenden und ausführlichen Informationen rund um den Kulturevent auf https://langenacht.ORF.at berichtet das ORF.at-Netzwerk auch auf diversen Channels aktuell über die „ORF-Lange Nacht der Museen“. ORF ON wird Live-Streams sowie im Rahmen einer eigenen Videokollektion Videos-on-Demand der TV-Berichterstattung bieten, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind. Der ORF TELETEXT stellt u. a. wichtige Serviceinfos auf Seite 416 bereit – von Ticketpreisen bis zu den „Treffpunkt Museum“-Plätzen in den Bundesländern.

Auch die ORF-Regionalradios, Ö1, Hitradio Ö3 und FM4 werden in ihrem Programm über die „ORF-Lange Nacht der Museen“ redaktionell berichten und in ihren Veranstaltungskalendern darauf hinweisen.

ORF III bei der 25. „ORF-Langen Nacht der Museen“

Schon im Vorfeld der „ORF-Langen Nacht der Museen“ vom 29. September bis zum 3. Oktober 2025 begeben sich Ani Gülgün-Mayr und Patrick Zwerger-Holder auf eine spannende Museumsreise quer durch Österreich. Täglich melden sie sich abwechselnd aus verschiedenen Museen des Landes: von renommierten Bundesmuseen bis hin zu außergewöhnlichen Regionalhäusern mit Einblicken in aktuelle Ausstellungen, Gesprächen mit Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstlern und Museumsleiterinnen und -leitern. Mit ihren Beiträgen laden sie das Publikum ein, Kunst und Kultur aus neuen Perspektiven zu entdecken, und zeigen, wie vielfältig und lebendig die österreichische Museumswelt ist. Ob klassische Meisterwerke, moderne Installationen oder spannende Mitmach-Stationen: jede Sendung steht ganz im Zeichen der Begeisterung für das Museumserlebnis.

Die ORF-Lange Nacht der Museen online

Die Website zur „ORF-Langen Nacht der Museen“ https://langenacht.ORF.at präsentiert bewährte Inhalte in benutzerfreundlichem Design. Sie ist der wichtigste Wegweiser durch die „Lange Nacht“ und bietet detaillierte Hinweise und Programmbeschreibungen zur Veranstaltung. Die „ORF-Lange Nacht der Museen“-App stellt die Inhalte der Website kostenlos für die mobile Nutzung bereit. Für Android steht die Anwendung im Google Play Store und für iPhone im App-Store zwei Wochen vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung.

Unter https://langenacht.ORF.at erhalten die Besucher:innen aktuelle Informationen und alle Details zum Programm der „ORF-Langen Nacht der Museen“. Detaillierte Informationen zur „ORF-Langen Nacht der Museen“ in ganz Österreich bietet die Pressemappe (abrufbar unter https://presse.ORF.at oder unter https://langenacht.ORF.at).