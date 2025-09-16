  • 16.09.2025, 10:46:34
DERMALOG gewinnt internationalen Wettbewerb zur Sicherheit bei der Iriserkennung

Hamburg (OTS) - 

Biometrie-Pionier DERMALOG setzt sich beim Benchmark LivDet-Iris 2025 gegen weltweite Konkurrenz durch, erzielt 99,99 Prozent Genauigkeit bei der Erkennung von Kontaktlinsen-Manipulationen und belegt in allen Testkategorien den ersten Platz.

Die DERMALOG Identification Systems GmbH hat beim internationalen Vergleichstest LivDet-Iris 2025 den ersten Platz in allen Kategorien belegt. Der Wettbewerb gilt weltweit als einer der wichtigsten Benchmarks zur Bewertung der Sicherheit von Iriserkennungssystemen und fand im Rahmen der IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB) statt.

Als einziges Unternehmen im Teilnehmerfeld konnte DERMALOG mit seiner Technologie sämtliche Testdisziplinen für sich entscheiden. Bewertet wurde unter anderem, wie zuverlässig Systeme zwischen echten und manipulierten Irisbildern unterscheiden können. Die Angriffe reichten von gedruckten Fotos und künstlichen Augen über digital veränderte Irisbilder bis hin zu kosmetischen Kontaktlinsen mit hoher Detailtreue.

Besonders überzeugend war die Leistung des DERMALOG-Systems in einer der anspruchsvollsten Disziplinen: Bei der Erkennung kosmetischer Kontaktlinsen, die dem natürlichen Erscheinungsbild der menschlichen Iris täuschend ähnlich sehen, erreichte das System eine Genauigkeit von 99,99 Prozent. Dieses Ergebnis belegt die hohe Robustheit und Präzision der eingesetzten Technologie.

Darüber hinaus nahm DERMALOG auch an der Systemprüfung teil, bei der ein vollständiges Iriserkennungssystem - bestehend aus Kamera und Software - unter realen Bedingungen getestet wurde. Dabei wurden sowohl echte Nutzer als auch physische Täuschungsversuche erfasst. Auch in dieser Kategorie überzeugte das System mit nahezu fehlerfreier Erkennung.

Mit dem Ergebnis unterstreicht DERMALOG seine weltweit führende Rolle in der Biometrie. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Lösungen für die sichere Identitätsprüfung in Bereichen wie Grenzkontrolle, Zugangssysteme, Finanzwesen und digitale Identität.

Rückfragen & Kontakt

DERMALOG Identification Systems GmbH
Sven Böckler
Media Relations
info@dermalog.com
Phone: +49 (0)40 413 227 - 0
www.dermalog.com

