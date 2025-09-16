FPÖ – Hafenecker: „Angebliche NoVA-Befreiung für Lieferwägen ist pure Augenauswischerei der ‚Verlierer-Ampel‘"!

Wien (OTS) -

„Die von der Regierung groß abgefeierte angebliche Abschaffung der NoVA für Nutzfahrzeuge ist pure Augenauswischerei. Es ist nicht nur kein einziger Pick-up davon betroffen, sondern auch bei Kasten- und Pritschenwagen schlägt aufgrund völlig realitätsfremder Ausschlusskriterien bei der Ausstattung der Abgabenhammer weiter voll zu! Man muss sich dabei schon fragen: Ist das Dilettantismus, bösartige Absicht oder sogar beides der Systemparteien?“, übte heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA scharfe Kritik an der Umsetzung der NoVA-Befreiung für Nutzfahrzeuge und kündigte einen FPÖ-Antrag im Nationalrat an, mit dem „dieser schwarz-rot-pinke Gesetzesmurks“ repariert werden solle.

So sind aktuell Lieferwägen mit beispielsweise elektrischen Fensterhebern, elektrischen Schiebetüren oder beheizbaren Fensterscheiben von der NoVA-Befreiung ausgeschlossen. „Das ist an Absurdität gar nicht mehr zu überbieten. Denn bei vielen Modellen sind derartige Ausstattungen standardmäßig verbaut und können daher gar nicht abbestellt werden. Warum überhaupt etwa beheizbare Fensterscheiben oder elektrische Fensterheber als ‚Luxus-Ausstattung‘ gelten, während teure und technisch komplexe Fahrassistenzsysteme wie intelligente Geschwindigkeitsassistenten, Spurhalteassistenten und Rückfahrassistenten für sie aber unter ‚einfacher Ausstattung‘ firmieren, ist auch nur mit der abgehobenen Bonzen-Logik dieser teuersten Regierung aller Zeiten mit ihren Luxus-Dienstkarossen auf Steuerzahlerkosten nachzuvollziehen“, so Hafenecker weiter.

Für den freiheitlichen Verkehrssprecher wolle die „Verlierer-Ampel“ die von Schwarz-Grün einzig gegen den Widerstand der FPÖ eingeführte Ausweitung der NoVA auf Nutzfahrzeuge in Wahrheit gar nicht abschaffen, sondern Klein- und Mittelbetriebe weiter ohne jeglichen Genierer abzocken. „Und das, obwohl ohnehin bereits eine historische Pleitewelle über die Unternehmen rollt, die Inflation höher als im Schnitt der Eurozone ist und Österreich in allen Rankings als einsames wirtschaftliches Schlusslicht in Europa am Abgrund steht. Betriebe, Autofahrer und Pendler sind für die ‚Verlierer-Ampel‘ nur ‚Melkkühe‘, die sie nach Belieben für ihr Schuldendesaster auspresst. Geboten wäre gerade jetzt aber das genaue Gegenteil dieser Teuerungstreiberei: Nämlich Entlastung durch eine echte NoVA-Befreiung, eine komplette Abschaffung der sinnlosen CO2-Steuer und aller anderen klimakommunistischen Schikanen gegen den Kraftfahrzeugverkehr!“, forderte NAbg. Christian Hafenecker, MA.