Gemeinsam AUGE/UG: Hände weg von beschlossenen Gehaltsabschlüssen!

Wien (OTS) -

Wir, die Fraktion Gemeinsam AUGE/UG in der AK Wien, erklären uns solidarisch mit den Forderungen unseres Dachverbands – der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktion im ÖGB – sowie den zuständigen Fachgewerkschaftsfraktionen UGÖD und UGyounion.

Die Empörung der Beschäftigten über drohende Eingriffe in bestehende Gehaltsabschlüsse ist völlig berechtigt. Verlässlichkeit ist das Fundament solidarischen Zusammenlebens und fairer sozialpartnerschaftlicher Verhandlungen. Werden Zusagen gebrochen, erschüttert das nicht nur das Vertrauen der Beschäftigten – es stellt auch die friedenssichernde Rolle der Sozialpartnerschaft insgesamt infrage.

Anstatt Löhne und Gehälter im Nachhinein zu kürzen, braucht es endlich ernsthafte Verhandlungen über vermögensbezogene Steuern. Der Verweis, dies sei nicht Teil des Regierungsprogramms, greift nicht – das Aufschnüren von Gehaltsabschlüssen war es schließlich auch nicht. Beschäftigte leisten ihren Beitrag zu notwendigen Sparmaßnahmen schon längst. Jetzt müssen auch Superreiche, Aktionär:innen und Stiftungseigentümer:innen zur Kasse gebeten werden.

Ohne uns spalten zu lassen, gilt es daher: Alle Gewerkschaften und Arbeitnehmer:innen müssen gemeinsam kämpfen – solidarisch, entschlossen und geschlossen.