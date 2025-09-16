AVISO 7. Oktober 2025 - Einladung zur Studienveröffentlichung „Wie denken Eltern MI(N)T?”

Wien (OTS) -

Die von der MINTality Stiftung in Auftrag gegebene Studie „Wie denken Eltern MI(N)T?” (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zeigt überraschende Einsichten in elterliche Vorstellungen und deren Wirkung auf die Zukunftsperspektiven von Töchtern. Die Studie liefert zudem konkrete Anhaltspunkte, wie Information und Bewusstseinsbildung die Förderung von MINT-Interessen bei Mädchen und Buben nachhaltig verändern können.

Die MINTality Stiftung und mitwirkenden Universitäten präsentieren die Studienergebnisse sowie konkrete Handlungsempfehlungen. Anschließend kommen Stimmen aus der Community zu Wort, mit Raum für Fragen und Diskurs.

____________

Datum: 07.10.2025, 10:00-11:00 Uhr

Art: Pressetermin

Ort: The Hoxton, Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien (Conservatory)

____________

Agenda:

Begrüßung durch Gründerin und Vorständin Dr. Therese Niss (MINTality Stiftung)

Präsentation der Studienergebnisse durch Wissenschaftlerin Prof. Elisabeth Gsottbauer (Freie Universität Bozen)

Stimmen aus der Community und Diskussion

____________

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung (und Interviewanfragen mit Dr. Therese Niss und Prof. Elisabeth Gsottbauer) per Mail an office@mintality.at

Herzlichst,

Dr. Therese Niss und das gesamte MINTality Team