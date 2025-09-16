REMINDER: Morgen Mittwoch, 12 Uhr: PK „Innovation in Politics Awards 2025“ mit Czernohorszky, Carl, Williamson und Suija-Markova

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 17. September, werden in Wien die „Innovation in Politics Awards 2025“ vergeben. Zum 8. Mal werden die begehrten Auszeichnungen für besonders innovative politische Projekte und Initiativen aus ganz Europa in acht Kategorien vergeben – von Klimaschutz und sozialem Zusammenhalt bis hin zu Bildung und öffentlicher Gesundheit.

Die Awards bringen politische Innovator*innen aus ganz Europa zum Austausch zusammen. Den krönenden Abschluss bildet die abendliche Gala, bei der die Gewinner*innen bekannt gegeben werden. Diese wurden von einer Bürger*innenjury, bestehend aus mehr als 1000 Europäer*innen, gewählt.

Die Stadt Wien als Europäische Demokratiehauptstadt und die European Capital of Democracy NPO laden aus diesem Anlass zur Pressekonferenz am Mittwoch, den 17. September um 12 Uhr.

Unter anderem werden drei Finalist*innen-Projekte präsentiert:

„A Council that Cares – Junge Menschen mit Fürsorgeerfahrung in die lokale Demokratie einbinden“, Cumberland, UK.

„Die erste Bioregion des Baltikums – Ein neues Modell für nachhaltige, ortsbezogene Entwicklung“, Cēsis, Lettland.

„Wiener Wäldchen – Eine neue Form städtischer Begrünung“, Wien.

Teilnehmer*innen:

Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Helfried Carl, Gründer von European Capital of Democracy

Emma Williamson, Deputy Leader and Executive Member for Children and Family Wellbeing and Housing at Cumberland Council, UK.

Inese Suija-Markova, stv. Bürgermeisterin von Cēsis, Lettland

Zeit: Mittwoch, 17. September 2025, 12:00 Uhr (CEST)

Ort: Wiener Rathaus, Top 319, Grauer Salon

Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen!

Eine Anmeldung ist über folgenden Link möglich: https://event.innovationinpolitics.eu/awards2025#/buyTickets/selectTickets

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.