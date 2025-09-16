  • 16.09.2025, 10:04:02
Aviso – Montag, 22. September: Herbsttagung des SPÖ-Parlamentsklubs in Salzburg zu „Leistbares Leben. Leistbares Wohnen“

SPÖ-Klubtagung mit u.a. Vizekanzler Andreas Babler, Klubobmann Philip Kucher, 1. stv. KV Julia Herr

Wien (OTS) - 

Kommenden Montag und Dienstag, 22. und 23. September 2025, findet die zweitägige Herbsttagung des SPÖ-Parlamentsklubs in der Stadt Salzburg statt. Unter dem Titel „Leistbares Leben. Leistbares Wohnen“ stehen Impulsstatements von Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und Klubobmann Philip Kucher sowie eine Diskussionsrunde u.a. mit der 1. KV-Stv. Julia Herr, Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger, der Wiener Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaal und Expert:innen auf dem Programm. ****

Nach dem medienöffentlichen Teil bereiten die SPÖ-Abgeordneten in internen Arbeitskreisen gemeinsam mit den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern und den SPÖ-Klubobleuten der Landtage die parlamentarische Arbeit der nächsten Monate vor. Im Fokus stehen dabei die Themen Inflationsbekämpfung, Standortortpolitik, Wehrhafte Demokratie, Soziale Sicherheit, Gleichstellung und der gestartete Bund-Länder-Reformprozess.

Zeit: Montag, 22. September 2025, 11:00 bis 13:00 (medienöffentlicher Teil)

Ort: Parkhotel Brunauer, Elisabethstraße 45a, 5020 Salzburg

Livestream: https://www.spoe.at/klub/herbsttagung/

Medienöffentliches Programm:

11:00 Begrüßung und Einleitung

Klubvorsitzender Philip Kucher,1. KVStv. Julia Herr , AK-Präsident Salzburg Peter Eder

11:20 Rede Vizekanzler Andreas Babler

11:35 Panel: Leistbares Wohnen

Vizekanzler Andreas Babler, Bürgermeister Bernhard Auinger (Salzburg), Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaal (Wien), Abg. z. NR Elke Hanel-Torsch (Bereichssprecherin Wohnen), Prof.in (FH) Elisabeth Springler (Ökonomin, BFI Wien), Moderation: 1. KVStv. Julia Herr

Anmeldung erforderlich – bitte per Mail an: klubpresse@spoe.at

