FPÖ-Fiedler: „Keine Zukunft! Österreicher verschwinden zuerst in Schulklassen“

Klares Ja zur eigenen Tradition, statt Knieen vor fremden Kulturen

Sankt Pölten 

„Die Antwort des Bildungsministers zeigt deutlich, wie weit wir uns bereits von einer konsequenten Bildungs- und Integrationspolitik entfernt haben. In vielen Schulklassen sind österreichische Kinder längst in der Minderheit, und trotzdem sollen unsere Werte, unsere Bräuche und unsere Kultur zurückgedrängt werden, um ja niemandem auf die Füße zu treten“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler anlässlich der aktuellen Antwort des Bildungsministers betreffend Maßnahmen zur Bewältigung der migrationsbedingten Herausforderungen im Schulbereich den Kopf.

Laut aktuellem Integrationsbericht sprechen bereits 26 % der Schüler in ganz Österreich nicht Deutsch als Erstsprache. In Wien ist der Prozentsatz deutlich höher. „Wenn wir nicht gegensteuern, wird NÖ bald genauso aussehen wie Wien: Österreichische Kinder in der Minderheit, unsere Kultur am Rückzug“, fasst Fiedler zusammen.

„Unsere Schulen sind keine kulturellen Verhandlungszonen, sondern Orte, an denen unsere Sprache, unsere Kultur und unsere Heimat im Mittelpunkt stehen müssen. Wer sich dem dauerhaft verweigert, ist hier fehl am Platz – ohne Wenn und Aber“, fordert Fiedler eine massive Kehrtwende in der Bildungspolitik mit klaren Regeln für Zuwanderer.

