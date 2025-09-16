Tierische Held:innen gesucht: Tierschutz Austria ruft Feuerwehren auf – Schicken Sie uns Ihre spektakulärsten Tierrettungen!

Vösendorf/Wien (OTS) -

Tierschutz Austria ruft Feuerwehren und Polizeiinspektionen auf, ihre spektakulärsten Einsätze für Tiere in Not einzusenden. Die bewegendsten Geschichten können bis 11. November 2025, 00:00 Uhr eingereicht werden und werden gesammelt, veröffentlicht und am 2. Dezember 2025 bei einer feierlichen Gala ausgezeichnet.

Ob ein Hund im reißenden Fluss, eine Schlange im Klo oder eine Katze im Tesla: Immer wieder beweisen Österreichs Feuerwehren, dass sie nicht nur Menschen retten, sondern auch für Tiere wahre Lebensretter:innen sind.

„ Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft Feuerwehrleute in ganz Österreich auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke diese Einsätze erfordern. “, erklärt Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.

Um diesen oft spektakulären, mutigen und herzerwärmenden Einsätzen mehr Sichtbarkeit zu geben, startet Tierschutz Austria einen Aufruf an alle Freiwilligen- und Berufsfeuerwehren sowie Polizeiinspektionen im ganzen Land:

Schicken Sie uns Ihre spannendsten Einsätze rund um den Tierschutz!

Die besten Geschichten und Fotos werden gesammelt, veröffentlicht und im Rahmen der Gala am 2. Dezember gewürdigt. Ziel ist es, den Einsatz der Feuerwehren und Polizeiinspektionen für Tiere sichtbar zu machen, Dankbarkeit auszudrücken und das Bewusstsein für die Bedeutung von Tierrettungen in unserer Gesellschaft zu stärken.

Besondere Ehrung:

Erstmals wird heuer zusätzlich die mutigste Feuerwehrfrau Österreichs ausgezeichnet. Mit diesem Preis möchte Tierschutz Austria das Engagement und den Mut der vielen Frauen in den Reihen der Feuerwehr sichtbar machen, die tagtäglich mit Herz und Tatkraft Leben retten – auch das von Tieren.

So können Feuerwehren mitmachen:

Senden Sie uns eine kurze Einsatzbeschreibung, gerne mit Foto per E-Mail an: ehrung@tierschutz-austria.at

Einsendeschluss: 11. November 2025, 12:00 Uhr

Gala & Ehrung:

Die feierliche Gala mit Preisverleihung findet am 2. Dezember 2025 um 17:00 Uhr statt. Alle Einreichenden werden gebeten, sich diesen Termin freizuhalten.

Wir freuen uns auf zahlreiche spannende GWwweschichten und bedanken uns schon jetzt bei allen Polizist:innen, Feuerwehrfrauen und -männern für ihren unermüdlichen Einsatz – für Mensch und Tier