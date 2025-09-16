  • 16.09.2025, 09:43:05
BeziehungSEXpertin räumt bei internationalem Speaker Slam ab

Wiener Psychotherapeutin Natascha Ditha Berger gewinnt Excellence Award mit Beitrag über Mononormativität in Beziehungsverträgen

Natascha Ditha BERGER mit Excellence Award vor schwarzem Vorhang
Wiesbaden/Wien (OTS) - 

Die meisten von uns sind nur offiziell monogam.“ Mit provokanten Thesen über Beziehungsverträge und einem leidenschaftlichen Plädoyer für Klartext in der Liebe gewann die Wiener Psychotherapeutin und klinische Sexologin Natascha Ditha Berger am 12. September beim 9. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden den Excellence Award in der Kategorie Bühnenpräsenz. Vor voll besetztem Haus und einem internationalen Publikum aus 22 Nationen überzeugte sie in nur 240 Sekunden mit ihrer Keynote. Mit ihrer Kernthese zu unbewussten Beziehungsverträgen und Mononormativität traf sie den Nerv der Zeit und entfachte lebhafte Diskussionen über moderne Beziehungsmodelle.

Der Speaker Slam ist einer der härtesten Redner:innenwettbewerbe der Welt. Aus einer langen Warteliste von Bewerber:innen schafften es nach einer Vorauswahl nur 150 Teilnehmer:innen auf die zwei Bühnen in Wiesbaden. In einem nervenaufreibenden Wettstreit gegen die Zeit mussten die Finalist:innen die Jury und das Publikum in vier Minuten begeistern.

Über Natascha Ditha Berger

Ing. Natascha Ditha Berger, MSc, ist eine aus zahlreichen Medien bekannte integrative Psychotherapeutin, klinische Sexologin und zertifizierte Traumatherapeutin in Wien. Sie verbindet über 20 Jahre Erfahrung im IT-Management mit psychotherapeutischer Praxis, was ihrer Arbeit eine einzigartige Mischung aus analytischer Klarheit und emotionaler Tiefe verleiht.

Ihre Schwerpunkte sind komplexe Beziehungsdynamiken & konsensuelle Nicht-Monogamie (CNM), Sexualtherapie & Kink-Awareness sowie Traumatherapie

Als Präsidentin von KAPA – Kink Aware Professionals Association setzt sie sich für die Sichtbarkeit und Entstigmatisierung unkonventioneller Lebens- und Liebesformen ein. 2025 wurde sie vom IMWF Austria als Top Beraterin ausgezeichnet.

mehr zu Natascha Ditha Berger

Rückfragen & Kontakt

Psychotherapie Natascha Ditha BERGER
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: contact@nataschadithaberger.com
Website: https://nataschadithaberger.com

