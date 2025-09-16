Wien (OTS) -

Der Österreichische Zivilschutzverband lädt gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband für Dienstag, 23.09.2025 zu einem Pressetermin ein:

Pressekonferenz „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale “

Datum: Dienstag, 23.09.2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Wo: Österreichischer Zivilschutzverband, Laudongasse 16/1/03, 1080 Wien

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Andreas Hanger, Präsident des Zivilschutzverbandes

Robert Mayer, Präsident des Bundesfeuerwehrverbandes

Anlässlich des bevorstehenden Zivilschutz-Probealarms am Samstag, den 4. Oktober 2025 präsentieren die Präsidenten des Österreichische Zivilschutzverbandes und des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse einer aktuellen, repräsentativen Umfrage. Diese zeigt: Weniger als die Hälfte der Österreicher:innen kennt die Bedeutung der Sirenensignale.

Hintergrund:

Der jährliche Zivilschutz-Probealarm findet seit 1998 in ganz Österreich statt. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden über 8.000 Sirenen sowie das System „AT-Alert“ getestet. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems sicherzustellen und die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen. Der Probealarm wird durch die Bundeswarnzentrale und durch die neun Landeswarnzentralen durchgeführt. Neben der Abgabe der Signale im Krisen- und Katastrophenfall, sind diese Sirenen auch wesentliches Instrument für die Alarmierung der Feuerwehr und werden dazu täglich eingesetzt.

Eine Anmeldung für die Pressekonferenz wird vorab unter presse@zivilschutz.at erbeten.

Pressekonferenz: „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale“

Der Österreichische Zivilschutzverband lädt gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband für Dienstag, 23.09.2025 zu einem Pressetermin ein. Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: • Andreas Hanger, Präsident des Zivilschutzverbandes • Robert Mayer, Präsident des Bundesfeuerwehrverbandes Eine Anmeldung für die Pressekonferenz wird vorab unter presse@zivilschutz.at erbeten.

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichischer Zivilschutzverband

Laudongasse 16/1/03

1080 Wien

Österreich

URL: https://zivilschutz.at/pressebereich/