- 16.09.2025, 09:22:32
- /
- OTS0032
AVISO Fr. 19.9.2025 - 10 Uhr - St. Pölten/Landhausviertel - Presseaktion der Grünen NÖ "Antworten statt Mauern"
AVISO: GRÜNE PRESSEAKTION
Thema: Antworten statt Mauern
Vor Ort:
Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich
Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen Niederösterreich
Zeit: Freitag, 19. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Freibereich/Grünfläche zwischen Traisen und Landhausstüberl – GPS 48.201894, 15.634124 - Franz Josef-Promenade, 3100 St. Pölten
Google Maps https://maps.app.goo.gl/yZYmorKge4EeqDDEA
Akkreditierung:
Bitte um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. September 2025, 18:00 Uhr an
michael.pinnow@gruene.at
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN