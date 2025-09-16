  • 16.09.2025, 09:22:32
AVISO Fr. 19.9.2025 - 10 Uhr - St. Pölten/Landhausviertel - Presseaktion der Grünen NÖ "Antworten statt Mauern"

St. Pölten (OTS) - 

AVISO: GRÜNE PRESSEAKTION

Thema: Antworten statt Mauern

Vor Ort:

  • Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich

  • Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen Niederösterreich

Zeit: Freitag, 19. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: Freibereich/Grünfläche zwischen Traisen und Landhausstüberl – GPS 48.201894, 15.634124 - Franz Josef-Promenade, 3100 St. Pölten

Google Maps https://maps.app.goo.gl/yZYmorKge4EeqDDEA

Akkreditierung:
Bitte um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. September 2025, 18:00 Uhr an
michael.pinnow@gruene.at

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN

