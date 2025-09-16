AVISO Fr. 19.9.2025 - 10 Uhr - St. Pölten/Landhausviertel - Presseaktion der Grünen NÖ "Antworten statt Mauern"

St. Pölten (OTS) -

AVISO: GRÜNE PRESSEAKTION

Thema: Antworten statt Mauern

Vor Ort:

Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich

Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen Niederösterreich

Zeit: Freitag, 19. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: Freibereich/Grünfläche zwischen Traisen und Landhausstüberl – GPS 48.201894, 15.634124 - Franz Josef-Promenade, 3100 St. Pölten

Google Maps https://maps.app.goo.gl/yZYmorKge4EeqDDEA

Akkreditierung:

Bitte um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. September 2025, 18:00 Uhr an

michael.pinnow@gruene.at

