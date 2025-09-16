- 16.09.2025, 09:16:32
- /
- OTS0030
Termine am 16. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
11.00 Uhr, Pressekonferenz FPÖ Wien: „U2/U5-Bau führt zum finanziellen Desaster und Wien in eine drohende Pleite“ mit nichtamtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Gemeinderat Klemens Resch (1., FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss)
