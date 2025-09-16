  • 16.09.2025, 09:00:36
  • /
  • OTS0026

DONAU Versicherung – neue Lebensversicherungen punkten mit innovativen Vorteilen

Flexible Produkte verbinden innovative Features mit attraktiven Zusatzversicherungen

Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer
Wien (OTS) - 

Vorsorgen für die persönliche finanzielle Zukunft wird für immer mehr Menschen in Österreich zu einem großen Thema. Lebensversicherungen bieten dabei die ideale Möglichkeit, sicher und nachhaltig für viele Lebenslagen vorzusorgen und sich finanziell abzusichern. Sie sind eine Vorsorgeoption, auf die immer mehr Kund:innen setzen, gerade auch in Zeiten von hoher Inflation.

Einfach und übersichtlich

Mit den neuen Lebensversicherungsprodukten vereinfacht die DONAU Versicherung die Vorsorge, erhöht die Flexibilität und bietet attraktive Zusatzleistungen. Im September gehen gleich drei neue Lebensversicherungen der DONAU an den Start. Beim Hybrid Select wird die Sicherheit der klassischen Lebensversicherung mit den Ertragschancen einer fondsgebundenen kombiniert, beim Fonds Select handelt es sich um eine flexible, reine Fondspolizze. Die neue Sofort Pension punktet mit sofort beginnender Pensionsauszahlung, einem optionalen Hinterbliebenenschutz und der flexiblen Veranlagung in Fonds und Deckungsstock.

„Private Vorsorge und privater Vermögensaufbau wird in Zeiten wie diesen immer wichtiger, die Lebensversicherung ist dafür ein ideales Instrument“, unterstreicht DONAU Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer: „Mit unseren neuen Produkten gelingt Absichern, Vorsorgen und Ansparen gleichzeitig. Viele Varianten sind nun möglich, wir haben für Jeden und jede Lebenssituation ein maßgeschneidertes Angebot. Mit dieser Flexibilität heben wir die Vorsorge auf ein neues Niveau.“

Wir reagieren auf moderne Lebenswelten

Die neuen Lebensversicherungen bringen attraktive Neuheiten:

  • Kapitalentnahmen sind ab EUR 500,– bereits nach dem ersten Versicherungsjahr möglich (EUR 1.000,– müssen im Vertrag verbleiben)
  • Prämienpausen flexibel ab dem 4. Jahr (bis zu 24 Monate)
  • Verrentung ist neben dem sicheren Deckungsstock der klassischen Lebensversicherung auch direkt aus dem Fondsguthaben möglich, um auch in dieser Phase die Chancen des Kapitalmarkts nutzen zu können

Innovative Management-Optionen

Mit drei neuen Modellen wird der Vermögensaufbau deutlich flexibler und einfacher gestaltet:

  • Start-Management: Risikoreduzierte Veranlagung bei Einmalerlag mit schrittweiser automatischer Umschichtung in die gewünschte Zielveranlagung
  • Profit-Management: Automatische Umschichtung der Wertzuwächse in risikoarme Fonds
  • Ablauf-Management: Schrittweise Umschichtung in einen risikoärmeren Fonds, z. B. vor Pensionsbeginn

Neu: Garantierte Ablebensleistung und Zusatzversicherungen

Für mehr Sicherheit können Kund:innen eine zeitlich befristete garantierte Ablebensleistung wählen. Darüber hinaus stehen attraktive Zusatzversicherungen zur Verfügung, u. a. für Berufsunfähigkeit, Eltern- und Familienhospizkarenz, Arbeitslosigkeit, die Kapitalleistung und Prämienbefreiung im schweren Krankheitsfall, sowie die einzigartige Medical Second Opinion Plus, der medizinischen Zweitmeinung im schweren Krankheitsfall von internationalen Ärzt:innen.

Alle Informationen und Details zu den neuen Lebensversicherungen Hybrid Select, Fonds Select und Sofort Pension finden sie auf der Website der DONAU unter https://www.donauversicherung.at/privatkunden/vorsorge.

Das Basisinformationsblatt zu diesen Produkten ist bei Ihrer:Ihrem DONAU-Berater:in schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter: www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.

Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Unterlage wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Rückfragen & Kontakt

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Alexander Jedlička
Telefon: +43 50 330 - 73014
E-Mail: a.jedlicka@donauversicherung.at
Website: https://www.donauversicherung.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright