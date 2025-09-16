DONAU Versicherung – neue Lebensversicherungen punkten mit innovativen Vorteilen

Wien (OTS) -

Vorsorgen für die persönliche finanzielle Zukunft wird für immer mehr Menschen in Österreich zu einem großen Thema. Lebensversicherungen bieten dabei die ideale Möglichkeit, sicher und nachhaltig für viele Lebenslagen vorzusorgen und sich finanziell abzusichern. Sie sind eine Vorsorgeoption, auf die immer mehr Kund:innen setzen, gerade auch in Zeiten von hoher Inflation.

Einfach und übersichtlich

Mit den neuen Lebensversicherungsprodukten vereinfacht die DONAU Versicherung die Vorsorge, erhöht die Flexibilität und bietet attraktive Zusatzleistungen. Im September gehen gleich drei neue Lebensversicherungen der DONAU an den Start. Beim Hybrid Select wird die Sicherheit der klassischen Lebensversicherung mit den Ertragschancen einer fondsgebundenen kombiniert, beim Fonds Select handelt es sich um eine flexible, reine Fondspolizze. Die neue Sofort Pension punktet mit sofort beginnender Pensionsauszahlung, einem optionalen Hinterbliebenenschutz und der flexiblen Veranlagung in Fonds und Deckungsstock.

„Private Vorsorge und privater Vermögensaufbau wird in Zeiten wie diesen immer wichtiger, die Lebensversicherung ist dafür ein ideales Instrument“, unterstreicht DONAU Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer: „Mit unseren neuen Produkten gelingt Absichern, Vorsorgen und Ansparen gleichzeitig. Viele Varianten sind nun möglich, wir haben für Jeden und jede Lebenssituation ein maßgeschneidertes Angebot. Mit dieser Flexibilität heben wir die Vorsorge auf ein neues Niveau.“

Wir reagieren auf moderne Lebenswelten

Die neuen Lebensversicherungen bringen attraktive Neuheiten:

Kapitalentnahmen sind ab EUR 500,– bereits nach dem ersten Versicherungsjahr möglich (EUR 1.000,– müssen im Vertrag verbleiben)

sind ab EUR 500,– bereits nach dem ersten Versicherungsjahr möglich (EUR 1.000,– müssen im Vertrag verbleiben) Prämienpausen flexibel ab dem 4. Jahr (bis zu 24 Monate)

flexibel ab dem 4. Jahr (bis zu 24 Monate) Verrentung ist neben dem sicheren Deckungsstock der klassischen Lebensversicherung auch direkt aus dem Fondsguthaben möglich, um auch in dieser Phase die Chancen des Kapitalmarkts nutzen zu können

Innovative Management-Optionen

Mit drei neuen Modellen wird der Vermögensaufbau deutlich flexibler und einfacher gestaltet:

Start-Management: Risikoreduzierte Veranlagung bei Einmalerlag mit schrittweiser automatischer Umschichtung in die gewünschte Zielveranlagung

Risikoreduzierte Veranlagung bei Einmalerlag mit schrittweiser automatischer Umschichtung in die gewünschte Zielveranlagung Profit-Management: Automatische Umschichtung der Wertzuwächse in risikoarme Fonds

Automatische Umschichtung der Wertzuwächse in risikoarme Fonds Ablauf-Management: Schrittweise Umschichtung in einen risikoärmeren Fonds, z. B. vor Pensionsbeginn

Neu: Garantierte Ablebensleistung und Zusatzversicherungen

Für mehr Sicherheit können Kund:innen eine zeitlich befristete garantierte Ablebensleistung wählen. Darüber hinaus stehen attraktive Zusatzversicherungen zur Verfügung, u. a. für Berufsunfähigkeit, Eltern- und Familienhospizkarenz, Arbeitslosigkeit, die Kapitalleistung und Prämienbefreiung im schweren Krankheitsfall, sowie die einzigartige Medical Second Opinion Plus, der medizinischen Zweitmeinung im schweren Krankheitsfall von internationalen Ärzt:innen.

Alle Informationen und Details zu den neuen Lebensversicherungen Hybrid Select, Fonds Select und Sofort Pension finden sie auf der Website der DONAU unter https://www.donauversicherung.at/privatkunden/vorsorge.

Das Basisinformationsblatt zu diesen Produkten ist bei Ihrer:Ihrem DONAU-Berater:in schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter: www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.

Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Unterlage wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.