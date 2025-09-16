- 16.09.2025, 08:41:35
„Notfallberichterstattung – aber richtig!“: ÖJC lädt Journalisten zum Dialogforum am 25. September 2025
Blaulichtorganisationen, Medienethiker und Juristen diskutieren mit Journalisten über Verantwortung im medialen Ausnahmezustand
„Wir laden insbesondere Journalisten, Redakteure und Pressefotografen aller Medienformate zur aktiven Teilnahme ein“, betont ÖJC-Präsident Mag. Christian Stöger. „Gerade ihre Perspektiven sind im direkten Austausch mit Einsatzkräften, Medienjuristen und Ethik-Experten besonders gefragt – und für die Entwicklung gemeinsamer Standards unverzichtbar.“
Wenn der Notfall zur Nachricht wird, ist journalistisches Handeln besonders gefordert: Schnelligkeit, Sorgfalt und Verantwortung müssen im Einklang stehen.
Wie das in der Praxis gelingen kann, diskutiert der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am 25. September 2025 beim interdisziplinären Dialogforum „Notfallberichterstattung – aber richtig!“ im ÖJC-Pressesalon in Wien.
- Prof. Dr. Elmar Kuhn – Medienethik: „Zwischen Voyeurismus und Respekt“
- Prof. Dr. Martin Reisigl – Sprache & Unfallberichterstattung
- RA DDr. Meinhard Ciresa – Pressefreiheit im rechtlichen Stresstest
- Markus Lamb & Patrick Maierhofer – „Breaking News und Tatortarbeit“
- Ing. Richard Berger – Feuerwehrkommunikation bei Großeinsätzen
- Ralph Schüller – ÖAMTC Öffentlichkeitsarbeit der Flugrettung im Ausnahmezustand
Das Dialogforum endet mit einem prominent besetzten Panel mit Medien- und Blaulichtvertretern – moderiert von Christian Legler (Notruf NÖ). Ziel ist ein Leitfaden für journalistische Notfallberichterstattung, der ethische Standards und rechtliche Orientierung verbindet.
Anmeldung bis 20.09.2025 an organisation@oejc.at
Dialogforum „Notfallberichterstattung – aber richtig!“
Der ÖJC ruft Journalisten und Medienvertreter aktiv zur Teilnahme auf: „Es braucht gerade jetzt einen ehrlichen Dialog zwischen Redaktionen, Einsatzorganisationen, Juristen und Ethikern – mit dem Ziel: bessere, verantwortungsvollere Notfallberichterstattung.“
Datum: 25.09.2025, 14:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: ÖJC-Pressesalon
Blutgasse 3/1
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.oejc.at/25-09-2025-dialogforum-notfallberichterstattung-aber-richtig/
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Journalisten Club (ÖJC)
Ing. Barbara Meister, MA
Generalsekretärin
Telefon: +43 1 9828555
E-Mail: office@oejc.at
Website: https://www.oejc.at
