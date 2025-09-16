„Notfallberichterstattung – aber richtig!“: ÖJC lädt Journalisten zum Dialogforum am 25. September 2025

Wien (OTS) -

Wenn der Notfall zur Nachricht wird, ist journalistisches Handeln besonders gefordert: Schnelligkeit, Sorgfalt und Verantwortung müssen im Einklang stehen.

Wie das in der Praxis gelingen kann, diskutiert der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am 25. September 2025 beim interdisziplinären Dialogforum „Notfallberichterstattung – aber richtig!“ im ÖJC-Pressesalon in Wien.

„Wir laden insbesondere Journalisten, Redakteure und Pressefotografen aller Medienformate zur aktiven Teilnahme ein“, betont ÖJC-Präsident Mag. Christian Stöger. „Gerade ihre Perspektiven sind im direkten Austausch mit Einsatzkräften, Medienjuristen und Ethik-Experten besonders gefragt – und für die Entwicklung gemeinsamer Standards unverzichtbar.“

Programm-Highlights:

Prof. Dr. Elmar Kuhn – Medienethik: „Zwischen Voyeurismus und Respekt“

Prof. Dr. Martin Reisigl – Sprache & Unfallberichterstattung

RA DDr. Meinhard Ciresa – Pressefreiheit im rechtlichen Stresstest

Markus Lamb & Patrick Maierhofer – „Breaking News und Tatortarbeit“

Ing. Richard Berger – Feuerwehrkommunikation bei Großeinsätzen

Ralph Schüller – ÖAMTC Öffentlichkeitsarbeit der Flugrettung im Ausnahmezustand

Das Dialogforum endet mit einem prominent besetzten Panel mit Medien- und Blaulichtvertretern – moderiert von Christian Legler (Notruf NÖ). Ziel ist ein Leitfaden für journalistische Notfallberichterstattung, der ethische Standards und rechtliche Orientierung verbindet.

Anmeldung bis 20.09.2025 an organisation@oejc.at



Dialogforum „Notfallberichterstattung – aber richtig!“

Der ÖJC ruft Journalisten und Medienvertreter aktiv zur Teilnahme auf: „Es braucht gerade jetzt einen ehrlichen Dialog zwischen Redaktionen, Einsatzorganisationen, Juristen und Ethikern – mit dem Ziel: bessere, verantwortungsvollere Notfallberichterstattung.“

Datum: 25.09.2025, 14:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: ÖJC-Pressesalon

Blutgasse 3/1

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.oejc.at/25-09-2025-dialogforum-notfallberichterstattung-aber-richtig/