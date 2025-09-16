  • 16.09.2025, 08:30:35
Paracelsus Medizinische Privatuniversität vergibt Jubiläumsstipendium

15 Jahre Bachelorstudium Pflegewissenschaft Online

Stipendiumvergabe anlässlich des 15 Jahre Jubiläums
Salzburg (OTS) - 

Das Institut für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) feiert ein besonderes Jubiläum: Seit 15 Jahren bietet es das Bachelorstudium Pflegewissenschaft als innovatives Onlinestudium an. Anlässlich des Geburtstags vergibt die PMU ein Jubiläumsstipendium, das berufstätigen Pflegefachkräften den Einstieg ins Studium erleichtern soll.

Virtuell, praxisnah, individuell: Bereits seit 2010 profitieren die Studierenden von der Flexibilität des Studiums, Unterricht in Kleingruppen und einem qualitativ hochwertigen, fachlichen Austausch – statt reinem Frontalunterricht. Heute studieren rund 300 Pflegekräfte online an der PMU, fast 500 Absolvent*innen haben den Bachelor of Science in Nursing (BScN) bereits erfolgreich abgeschlossen.

Next Generation Nursing

Von Beginn an setzte der Studiengang auf neue digitale Kommunikationsformen: Foren, virtuelle Hörsäle und sogar eine von Studierenden initiierte „Skype-Cafeteria“ ermöglichten einen wertvollen Austausch untereinander– auch über Ländergrenzen hinweg. Die einmal jährlich stattfindenden Präsenzwochen am PMU-Campus in Salzburg ergänzen das Online-Studium durch persönliche Begegnungen und gemeinsames Arbeiten vor Ort.

Studieren auch ohne Matura oder Abitur

Ein besonderes Merkmal des Studiengangs: Der Zugang ist nicht nur Pflegekräften mit Matura oder Abitur vorbehalten. Durch ein eigens entwickeltes Zulassungsverfahren können auch Pflegefachkräfte mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung ohne Reifeprüfung den akademischen Abschluss „Bachelor of Science in Nursing“ erwerben. Der Einstieg ins Studium ist ganzjährig möglich – frei nach dem Motto: „Bewerben und sofort starten“.

Jubiläumstipendium

Zum 15-jährigen Bestehen vergibt die PMU ein Stipendium in zwei Kategorien:

  • Einreichungen von Pflegenden mit Matura/Abitur

  • Einreichungen von Pflegenden ohne Matura/Abitur

In jeder Kategorie wird die beste Einreichung ausgezeichnet. Die Förderung umfasst die vollständigen Studien- und Prüfungsgebühren für das erste Kompetenzlevel im Wert von 3.850 Euro.

Wer kann sich bewerben?

  • Österreich: Pflegefachkräfte des gehobenen Dienstes (mit und ohne Matura)

  • Deutschland: Examinierte Pflegefachkräfte (dreijährige Ausbildung, mit und ohne Abitur)

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2025

Weitere Informationen zu den Einreichkriterien unter: bit.ly/bachelorstudium_pflege

Bewerbungen bitte per E-Mail an: onlinebachelor@pmu.ac.at

Rückfragen & Kontakt

Paracelsus Medizinische Privatuniversität
Verena Kepplmüller, BA
Marketing & PR
Telefon: 069912420118
E-Mail: verena.kepplmueller@pmu.ac.at
Website: https://www.pmu.ac.at

