Wien (OTS) -

ViennaEstate Immobilien AG: Neue Geschäftsführung bringt frischen Wind ins Immobilienmanagement

Die ViennaEstate Asset Management GmbH stellt sich neu auf: Mit Victoria Reichard – neu an der Seite von Stephan Hochleitner – managen zwei hochqualifizierte Immobilienexperten gemeinsam das attraktive Immobilienportfolio der ViennaEstate. Mit ihrer umfassenden Expertise in Bewertung, Projektbegleitung und strategischem Immobilienmanagement setzen sie nicht nur innerhalb der ViennaEstate-Gruppe neue Impulse, sondern stehen auch nach außen für Kompetenz, Integrität und nachhaltige Wertschöpfung.

Seit 2021 gehört Victoria Reichard nun schon zum Team der ViennaEstate. Mit ihrem stets klaren Blick für strategische Zusammenhänge übernimmt sie nun die Co-Leitung der ViennaEstate Asset Management GmbH. „Wer glaubt, in der Immobilienwirtschaft sei schon alles gedacht und entwickelt, irrt gewaltig. Wir stehen erst am Anfang einer neuen Phase, und wir haben viel vor – mit einem Team voll frischer Ideen und dem klaren Anspruch, Werte generationenübergreifend und nachhaltig zu gestalten.“ so Reichard. Bereits seit 2023 gestaltet Stephan Hochleitner, MSc, die Zukunft der ViennaEstate Gruppe aktiv mit: „Mein Ansatz verbindet strategisches Asset Management mit einem tiefen Verständnis für die baulichen Potenziale von Immobilien: Ich analysiere, was baulich möglich ist, wie sich Werte nachhaltig erhalten und gezielt steigern lassen – und bringe dieses Know-how gezielt in die Geschäftsführung ein.“, so Hochleitner.

Victoria Reichard bringt langjährige Erfahrung aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft mit

Von der klassischen Maklertätigkeit, über den Verkauf von Fertighäusern, bis hin zur technischen und wirtschaftlichen Due Diligence großvolumiger Immobilienprojekte sowie der präzisen Baubegleitung bei einem renommierten Sachverständigenbüro verantwortete sie zudem die Bewertung unterschiedlichster Liegenschaften – von Zinshäusern über Sonderimmobilien bis hin zu öffentlichen Gebäuden.

Stephan Hochleitner setzt einen klaren Fokus auf alle Belange rund um die Immobilienentwicklung

Seine fünfjährige Tätigkeit bei der Mandlbauer Bau GmbH sowie sein Master of Science in Immobilienmanagement und Bewertung bilden das solide Fundament seiner fachlichen Herangehensweise. Seit dem Juli 2021 ist Stephan Hochleitner Teil der ViennaEstate-Gruppe und seit Dezember 2023 Mitglied der Asset Management GmbH-Geschäftsführung.

Unter der Führung von Reichard und Hochleitner formiert sich ein engagiertes Team, das die Zukunft aktiv gestalten wird. Gemeinsam mit den anderen Gesellschaften der ViennaEstate-Gruppe verfolgt die Asset Management GmbH ein Ziel: Immobilienwerte nicht nur zu erhalten, sondern durch vorausschauendes Management gezielt zu steigern – stets im Sinne der Eigentümer*innen.

Strategisches Immobilienmanagement mit Weitblick

Die ViennaEstate Asset Management GmbH verantwortet das professionelle Management von Immobilienvermögen innerhalb der ViennaEstate-Gruppe. Immer mit dem Fokus, den Wert der betreuten Objekte langfristig zu sichern und gezielt zu steigern. Das geschieht durch fundierte Analysen, individuelle Strategien und die enge Abstimmung mit Eigentümerinnen und Eigentümer. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung, von Vermietungsstrategien über Modernisierungsmaßnahmen bis hin zur Optimierung von Flächen und Erträgen.

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine mittlerweile achtzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements – vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

Besuchen Sie auch unsere neue barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

ViennaEstate @ Social Media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/viennaestate-immobilien

Instagram: https://www.instagram.com/viennaestate/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vienna.estate