Mirjam Weichselbraun wird Botschafterin von NIVEA

Mirjam Weichselbraun ist die neue Markenbotschafterin für das NIVEA Cellular Epigenetics Serum in Österreich

Wien (OTS) - 

Beim großen Launch-Event in der MQ Libelle feierte NIVEA einen wissenschaftlichen Meilenstein in der Hautpflege: Mit dem Cellular Epigenetics Verjüngenden Serum bringt die Marke über 15 Jahre epigenetische Forschung erstmals in ein Pflegeprodukt für alle. Gleichzeitig wurde Mirjam Weichselbraun als neue Markenbotschafterin für das neue Serum in Österreich vorgestellt.

Für die Moderatorin und Schauspielerin ist die Zusammenarbeit mit NIVEA eine Herzensangelegenheit: „Schon meine Oma hat NIVEA verwendet, in meiner Kindheit stand die blaue Dose immer im Badezimmer. Seit ich denken kann, begleitet mich die Marke und jetzt selbst Teil dieser Geschichte zu sein, macht mich unglaublich stolz.

Seit über 20 Jahren steht Mirjam Weichselbraun vor der Kamera und begeistert das Publikum mit Authentizität und Natürlichkeit. „Ich weiß, wie wichtig es ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Für mich bedeutet das neue Serum neue Energie und Strahlkraft - etwas, das mich optimistisch stimmt und mir das gute Gefühl gibt, bei mir selbst zu sein.

Mit Mirjam Weichselbraun setzt NIVEA auf eine Persönlichkeit, die für Natürlichkeit, Strahlkraft und Lebensfreude steht. „Mirjam transportiert perfekt, was dieses Produkt ausmacht: Sie inspiriert mit ihrer positiven Ausstrahlung und macht sichtbar, wie Hautpflege helfen kann, sich in jedem Alter selbstbewusst und strahlend zu fühlen“, so Alvaro Alonso, General Manager Beiersdorf Österreich & Osteuropa.

Das NIVEA Cellular Epigenetics Verjüngende Serum ist ab sofort im Handel erhältlich.

