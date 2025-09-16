Digital Tools4Democracy: Best Practices für eine wehrhafte Demokratie

Salzburg/Wien (OTS) -

Österreichs Demokratie soll digital wehrhafter werden. Über 60 zivilgesellschaftliche Organisationen treffen sich zum Lernforum Digital Tools4Democracy am 19. und 20. September 2025 in Wien. Ziel ist der Austausch mit Software Entwickler:innen und Innovator:innen, um wirksamere digitale Lösungen gegen Fake News, Hassrede und Manipulation zu optimieren und einzusetzen. Angesichts globaler und nationaler Trends soll Demokratie im digitalen Raum nachhaltig gestärkt werden.

Praxisnahe Sessions und europäischer Austausch

Das Lernforum wird erstmals von der Initiative ProEuropeanValuesAT und dem Internationalen Zentrum für Neue Medien veranstaltet.

„Wir wollen eine sich jährlich auch treffende Plattform schaffen, damit NGOs aktuelle Problemlagen und Bedarf gemeinsam analysieren, und Technologen ihre Lösungen demonstrieren können. Ziel ist es, diese so auszuprobieren, dass sie sofort auch einsetzbar sind“ erklärt Peter A. Bruck, Initiator von ProEuropeanValuesAT.

Partner sind Urban Innovation Vienna und Verein Digitaler Humanismus. Der ORF präsentiert ihr neuesten Content Management Lösungen für Public Value Information.

In einer Abendveranstaltung im Haus der Europäischen Union geht es um Best Practices ganz Mitteleuropa. Innovative KMUs und Starts-Ups aus Wien, Bratislava, Prag und Prešov zeigen, wie sie mit KI, Big Data und smart Solutions digital Demokratie stärken.

Tools selbst erproben und anwenden

Praxisnahe Workshop-Tracks fokussieren Counter Action Technologies, AI gegen Desinformation und Fake News Escape Room.