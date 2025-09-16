  • 16.09.2025, 08:09:02
  • /
  • OTS0010

VBW trauern um Kammersänger Harald Serafin

Die Vereinigten Bühnen Wien verabschieden sich von einem langjährigen Wegbegleiter und einer Ausnahmepersönlichkeit der österreichischen Kulturszene

Wien (OTS) - 

Wir verabschieden uns in großer Trauer, aber auch Dankbarkeit, von Kammersänger Harald Serafin. Über viele Jahre begeisterte er sein Publikum in zahlreichen Rollen am Theater an der Wien, allen voran als Danilo in der „Lustigen Witwe“ eine Rolle, die er ideal verkörperte. Wie kaum ein anderer prägte er mit seinen intensiven, charmanten und klugen Rollengestaltungen das internationale Theaterleben und setzte Meilensteine in der Operettenwelt. Unser tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie, allen voran seiner geliebten Frau Ingeborg und den Kindern Martina und Daniel.

Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay, Intendant Christian Struppeck und Intendant Stefan Herheim im Namen der Vereinigten Bühnen Wien

Rückfragen & Kontakt

Vereinigte Bühnen Wien GmbH
Mag. Sabine Siegert-Berg, Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 1 588 30-1531
E-Mail: sabine.siegert-berg@vbw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VBU

