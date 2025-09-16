  • 16.09.2025, 08:08:03
  • /
  • OTS0009

Regierung droht Sozialhilfe weiter auszuhöhlen

Amnesty International warnt vor verschärfter Armut im Land

Wien (OTS) - 

Nach der heutigen Pressekonferenz zu den Eckdaten der Sozialhilfereform wird klar, dass die Regierung die Sozialhilfe weiter aushöhlen will. Zur Debatte steht, dass Menschen zu Beginn statt dem vollen Zugang zur Sozialhilfe sogenannte “Integrationsbeihilfen” erhalten, die geringer als die Sozialhilfe wären. Ungeachtet der detaillierten Ausgestaltung würde den Menschen unterm Strich noch weniger zum Leben bleiben. Amnesty International warnt davor, Maßnahmen zu ergreifen, die die Armut im Land bewusst verschärfen.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Die geplanten Maßnahmen werden Geflüchtete sowie Frauen und Kinder besonders hart treffen. „Vor dem Hintergrund der anhaltenden Teuerungen stehen armutsbetroffene Menschen heute schon unter Druck: Wie zahle ich meine Miete oder meine nächste warme Mahlzeit? Nun will die Regierung bei genau ihnen den Gürtel noch enger schnallen. Eine solche Maßnahme kann weder sozial noch gerecht sein”, sagt Ronya Alev, Advocacy & Research Officer bei Amnesty International Österreich.

“Eine Neugestaltung der Sozialhilfe ist längst überfällig; aber diese muss im Einklang mit dem Recht auf soziale Sicherheit stehen. Wir appellieren, dass die Verhandlungen unter Einbeziehung von Menschen mit Armutserfahrung und NGOs erfolgen. Die Bundesregierung muss ihre menschenrechtliche Verpflichtung ernstnehmen und wieder Mindeststandards einführen, unter die niemand fallen kann. Die Sozialhilfe muss für alle diskriminierungsfrei zugänglich sein, die sie brauchen. Doch aktuell bestrafen die politischen Vorhaben lediglich Menschen in Armut”, so Alev weiter.

Zur Sozialhilfe in Österreich

Im Jahr 2019 führte die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz ein, das in Teilen vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Amnesty International Österreich kritisierte, dass dieses Gesetz einen Rückschritt für das Recht auf soziale Sicherheit darstellt, insbesondere was die Einführung von Höchstsätzen betrifft.

Das Grundsatzgesetz erlaubt den zuständigen Bundesländern ein Wettrennen nach unten, da es keine Absicherung durch bundesweite Mindeststandards gibt. Die aktuell geplanten Verschärfungen in Oberösterreich und der Steiermark verdeutlichen genau das.

Die Sozialhilfe war schon immer Spielball der Politik und Projektionsfläche für rassistische und menschenverachtende Narrative. Angetrieben durch die negative Medienberichterstattung der letzten Monate droht das letzte soziale Auffangnetz nun durch unausgereifte Vorhaben vollends ausgehöhlt zu werden.

Rückfragen & Kontakt

VALERIE SCHMID
Communications Managerin | Presse
Amnesty International Österreich
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3, A-1160 Wien

www.amnesty.at
valerie.schmid@amnesty.at

+43 676 37 13 334

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright