  • 16.09.2025, 07:53:05
  • /
  • OTS0005

SPÖ-Schatz erschüttert über Drohung mit Amoklauf an der Gedenkstätte Mauthausen

„Volle Solidarität mit den Kolleg:innen an der Gedenkstätte"

Wien (OTS) - 

Erschüttert zeigt sich die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, über die vor kurzem bekannt gewordene Drohung, einen Amoklauf an der Gedenkstätte Mauthausen verüben zu wollen. „Ich bin entsetzt über diese gefährliche Drohung und stehe solidarisch an der Seite der Mitarbeiter:innen der Gedenkstätte“, sagt Schatz in einer ersten Reaktion. „Der Schutz und die Sicherheit der Mitarbeiter:innen an der Gedenkstätte haben oberste Priorität“, so die Abgeordnete, die sich auch im engen Austausch mit der Direktorin der Gedenkstätte befindet. ****

„Die Kolleg:innen an der Gedenkstätte leisten tägliche wichtige und wertvolle Arbeit, davon kann ich mich laufend bei Besuchen an der Gedenkstätte selbst überzeugen. Sie leisten mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag in unserer historischen Verantwortung“, bedankt sich Schatz bei der Belegschaft. „Die Gedenkstätte Mauthausen und viele weitere Lern- und Gedenkorte sind zentrale Erinnerungsorte und fundamental wichtig in der pädagogischen Vermittlung und Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit und des Lernens für kommende Generationen. Zudem sind sie sensible Gedenk- und Erinnerungsorte für NS-Opfer und ihre Angehörigen.“

„Der Vorfall zeigt leider einmal mehr, wie wichtig die von der Bundesregierung vorgesehene Verschärfung des Waffengesetzes ist, die noch diese Woche im Innenausschuss beschlossen werden soll“, so Schatz. (Schluss) ah/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
