ARBÖ: 2 Sport-Events und 1 Konzert sorgen am Wochenende für Staus in Wien und Sperren am Attersee

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende ist in Wien und Oberösterreich mit erheblichen Verzögerungen und Staus zu rechnen. Am Samstag, 20.09.2025, findet in der Bundeshauptstadt der „Tag des Sports“ statt. Hinzu kommt das Rad-Highlight „King of the Lake“ am Attersee. Am Sonntag folgt das „Parkway-Drive“-Konzert in der Wiener Stadthalle. Laut ARBÖ-Verkehrsexperten ist daher mit langen Staus, Verzögerungen und starkem Andrang zu rechnen.



Am Samstag verwandelt sich der Wiener Heldenplatz in Österreichs größte Sportarena. Über 100 Sportverbände und Vereine laden zum Mitmachen ein, mehr als 300 Athletinnen und Athleten stehen für Autogramme bereit. In den Vorjahren lockte die Veranstaltung rund 200.000 Gäste an – ein Andrang, der auch heuer zu erwarten ist. Besonders betroffen sind erfahrungsgemäß die Ringstraße und die ehemalige Zweierlinie, wo es zu langen Verzögerungen durch das hohe Verkehrsaufkommen kommen wird. Viele Besucherinnen und Besucher des Tags des Sports sind zudem zu Fuß oder mit E-Scootern unterwegs. Laut ARBÖ ist daher erhöhte Aufmerksamkeit im Umfeld der Veranstaltungsfläche geboten, da nicht alle Verkehrsteilnehmer auf Fußgängerampeln oder Verkehrsregeln achten.



Zwtl.: Parkway-Drive-Konzert bringt Verzögerungen im 15. Wiener Gemeindebezirk



Am Sonntag, 21.09.2025, gastiert die australische Metalcore-Band „Parkway Drive“ im Rahmen ihrer Jubiläumstour in der Halle D der Wiener Stadthalle. Erwartet werden bis zu 16.000 Fans. Konzertbeginn ist um 18:00 Uhr. Bereits am Nachmittag ist in Rudolfsheim-Fünfhaus und rund um den Westbahnhof mit Staus zu rechnen. Besonders betroffen sind die Hütteldorfer Straße, Gablenzgasse, Märzstraße und der Neubaugürtel. In den Wohngebieten rund um die Stadthalle gilt Anrainer:innen-Parken. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Märzparkgarage oder die Stadthallengarage nutzen. Empfehlenswerte Anreisemöglichkeiten mit Öffis sind die U6 (Station Burggasse-Stadthalle bzw. Westbahnhof), die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie die Buslinien 48A



Zwtl.: King of the Lake sorgt für Sperren rund um den Attersee



Am Samstag, 20.09.2025, findet das europaweit größte Rad-Einzelzeitfahren rund um den Attersee statt. 1.400 Radsportlerinnen und Radsportler treten auf der 47 Kilometer langen Runde im Rahmen des „King of the Lake“-Bewerbes an.

Von 12:15 bis 18:45 Uhr ist die Seeleiten Straße (B152) von der Kreuzung Agerstraße bis Unterach für den Verkehr gesperrt. Die Attersee Straße (B151) ist zwischen der Autobahnabfahrt Seewalchen und der Einmündung in die B152 von 13:00 bis 18:45 Uhr nicht befahrbar. Zusätzlich sind die Weißenbacher Straße (B153) sowie mehrere Gemeindestraßen betroffen. Großräumige Umleitungen sind eingerichtet. Der ARBÖ empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren und ausreichend Zeit für Ausweichrouten einzuplanen.