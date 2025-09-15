  • 15.09.2025, 17:12:07
„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu „Streitfall Israel – Zwischen Boykott und Antisemitismus?“

Am 16. September um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Während Israel die militärische Offensive vorantreibt, veröffentlichen die Vereinten Nationen ihren Bericht zur Menschenrechtssituation im Gazastreifen. In Europa häufen sich unterdessen die Boykottaufrufe und die Forderungen nach Sanktionen gegen Israel. Wie soll mit dem Nahostkonflikt umgegangen werden? Sollten israelische Sportler:innen und Künstler:innen von internationalen Veranstaltungen ausgeladen werden und welche Auswirkungen hätte die Anerkennung eines Palästinenserstaates?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 16. September 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner:

Wolfgang Sobotka (ÖVP)
ehemaliger Nationalratspräsident

Sashi Turkof
Künstlerin und ehemalige Präsidentin der Jüdischen Hochschülerschaft

Wolfgang Petritsch (SPÖ)
Diplomat

Astrid Wagner (Liste Gaza)
Anwältin

