„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu „Streitfall Israel – Zwischen Boykott und Antisemitismus?“
Am 16. September um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Während Israel die militärische Offensive vorantreibt, veröffentlichen die Vereinten Nationen ihren Bericht zur Menschenrechtssituation im Gazastreifen. In Europa häufen sich unterdessen die Boykottaufrufe und die Forderungen nach Sanktionen gegen Israel. Wie soll mit dem Nahostkonflikt umgegangen werden? Sollten israelische Sportler:innen und Künstler:innen von internationalen Veranstaltungen ausgeladen werden und welche Auswirkungen hätte die Anerkennung eines Palästinenserstaates?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 16. September 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner:
Wolfgang Sobotka (ÖVP)
ehemaliger Nationalratspräsident
Sashi Turkof
Künstlerin und ehemalige Präsidentin der Jüdischen Hochschülerschaft
Wolfgang Petritsch (SPÖ)
Diplomat
Astrid Wagner (Liste Gaza)
Anwältin
