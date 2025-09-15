  • 15.09.2025, 17:06:03
Marchetti: „Wer gegen Straftäter-Abschiebung demonstriert, stellt sich damit öffentlich gegen Sicherheit aller – auch gegen die eigene“

Der klare Kurs von Innenminister Karner in der Abschiebepolitik sorgt nicht zuletzt auch für die Sicherheit und die Meinungsfreiheit linker Demonstranten

Wien (OTS) - 

„Wer gegen die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan demonstriert, stellt sich damit öffentlich gegen die Sicherheit aller – auch gegen die eigene. Innenminister Gerhard Karner setzt alles darauf, diese Sicherheit für die Österreicherinnen und Österreicher weiterhin sicherzustellen. Denn für die Volkspartei ist klar: Der Schutz der Menschen in unserem Land hat immer Vorrang, und Zuwanderer, die diese Sicherheit gefährden, müssen ausnahmslos außer Landes gebracht werden“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Es ist paradox: Mit ihrer Demonstration richten sich die Teilnehmer gegen genau das, was ihnen selbst Schutz und Sicherheit bietet. Doch Sicherheit ist kein Selbstverständnis – sie muss aktiv verteidigt werden. Und genau dieses Ziel verfolgt Innenminister Gerhard Karner. Denn für die Volkspartei ist klar: Wer Sicherheit sucht und gleichzeitig selbst zum Gefährder wird, hat sein Recht auf Aufenthalt in Österreich verwirkt. Innenminister Karner wird seinen strikten Kurs mit aller Entschlossenheit fortsetzen und alle notwendigen Mittel ergreifen, damit illegale Straftäter aus Afghanistan und Syrien konsequent außer Landes gebracht werden“, so Marchetti abschließend.“

