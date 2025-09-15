Erster Ironman-WM Start überhaupt – und gleich Weltmeister mit OMNi-BiOTiC®!

Nizza/Graz (OTS) -

Als Casper Stornes in Nizza über die Ziellinie lief, war klar: ein neuer Champion schreibt Triathlon-Geschichte. Doch hinter dem WM-Titel steckt mehr als Training, Taktik und Disziplin – es ist auch die Geschichte darüber, wie gezielte Unterstützung im Bereich Regeneration, Energie und Darmgesundheit den Unterschied machen kann.

„In Phasen mit bis zu 35 Trainingsstunden pro Woche entscheidet nicht nur, wie hart man trainiert, sondern auch, wie schnell man regeneriert und wie stabil man bleibt. OMNi-BiOTiC® ist für mich ein zentraler Baustein geworden, weil es mir hilft, mein Immunsystem zu stabilisieren, Belastungen besser wegzustecken und nach intensiven Einheiten schneller zurückzukommen“ , erklärt der frischgekrönte Weltmeister.

Warum Darmgesundheit im Spitzensport entscheidend ist

Belastung & Immunsystem : Höchstleistungen im Ausdauersport belasten den Körper und schwächen häufig die Abwehrkräfte.

Regeneration : Ein gesunder Darm trägt dazu bei, Nährstoffe effizienter aufzunehmen und Muskeln besser zu versorgen.

Mentale Stärke: Aktuelle Studien zeigen den Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn – wichtig bei Drucksituationen wie einer WM.

Gerade bei Langdistanz-Athleten, die permanent Höchstleistungen abrufen, spielt die richtige Kombination aus Training, Ernährung und Supplementierung eine Schlüsselrolle. Während Proteine und Mineralien für die Muskelversorgung essenziell sind, unterstützen probiotische Produkte wie jene des Instituts AllergoSan (OMNi-BiOTiC®) gezielt alle vom Darm ausgehenden Reaktionen – in die Muskeln, ins Gehirn, ins Immunsystem und auch zur Energiebereitstellung. Und das entscheidet über Sieg oder Niederlage.

„Viele sehen nur die Ziellinie – aber der Weg dorthin ist geprägt von ständiger Belastung, Reisen und dem Risiko, dass schon eine Erkältung alles zerstört. Genau hier helfen mir die richtigen Produkte von OMNi-BiOTiC, um resilient zu bleiben“ , so Casper Stornes.

Über Casper Stornes

Geboren: 6. Mai 1997, Bergen, Norwegen

Alter: 28 Jahre

Disziplin: Triathlon (ITU, Ironman)

Größte Erfolge vor 2025: Olympische Spiele Tokio 2020: Platz 11 Sieger World Triathlon Bermuda 2018 (mit legendärem Solo-Sieg über 40 km Rad) Mehrere Top-Platzierungen in ITU World Triathlon Series Teil des norwegischen Gold-Teams bei den Mixed Team World Championships



Ironman-Weltmeister 2025, Nizza : Gesamtsieg in 7:51:36 Stunden Marathonzeit 2:29:25 – schnellster Marathon in der Geschichte der Ironman-Weltmeisterschaften



Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Prof. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie gelang es, ein anerkanntes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC®, OMNi-LOGiC® und META-CARE® sowie OMNi-POWER® entstanden.