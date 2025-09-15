Tourismus-Staatssekretärin Zehetner: Mit Harald Serafin ist ein großer Botschafter des Kulturtourismus von uns gegangen

Wien (OTS) -

Österreich hat eine seiner prägenden Kulturpersönlichkeiten verloren: Harald Serafin, Entertainer, Sänger und langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Von 1992 bis 2012 prägte Serafin als Intendant und künstlerischer Leiter die Seefestspiele Mörbisch wie kein anderer.

Unter seiner Führung entwickelte sich das Festival von einem regionalen Geheimtipp zu einer der wichtigsten Operettenbühnen Österreichs, die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner würdigt sein Lebenswerk: „Harald Serafin war weit mehr als ein Entertainer, er war ein leidenschaftlicher Kulturbotschafter, der mit seiner unverwechselbaren Art Menschen berührt und begeistert hat. Über zwei Jahrzehnte lang hat er die Seefestspiele Mörbisch geprägt und damit wesentlich dazu beigetragen, den Kultur- und Tourismusstandort Österreich international zu stärken.“

Sein unermüdlicher Einsatz für die Operette und seine Fähigkeit, Kultur als Erlebnis für ein breites Publikum zugänglich zu machen, hinterlassen bleibende Spuren. „Mit Harald Serafin verliert Österreich einen großen Künstler, einen leidenschaftlichen Gestalter und einen Menschen, der mit seiner Lebensfreude und Herzlichkeit Generationen inspiriert hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Zehetner.