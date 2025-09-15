  • 15.09.2025, 16:38:32
ÖVP-Generalsekretär Marchetti kondoliert zum Ableben von Harald Serafin

Mit Harald Serafin verliert unser Land eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit

Wien (OTS) - 

„Als Operettensänger, Schauspieler und langjähriger Intendant hat er die österreichische Kulturlandschaft entscheidend geprägt und mit seiner Leidenschaft Millionen von Menschen begeistert. Besonders mit den Seefestspielen Mörbisch hat er einen kulturellen Fixpunkt etabliert, der weit über die Grenzen Österreichs hinausstrahlte. Österreich verdankt Harald Serafin große künstlerische Momente und einen wichtigen Beitrag als Botschafter der österreichischen Kultur zur internationalen Reputation unserer Kulturszene. Mein tiefes Mitgefühl gilt in dieser schweren Stunde seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern“, erklärt ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher Nico Marchetti.

