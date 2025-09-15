FPÖ - Nepp: Österreich verliert mit Harald Serafin nicht nur eine Kultur-Ikone, sondern in erster Linie einen großartigen Menschen

Wien (OTS) -

„Harald Serafin war nicht nur ein außergewöhnlicher Künstler, sondern auch ein großartiger Mensch, der viele Österreicher inspiriert und begeistert hat“, erklärt Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp anlässlich des Todes des beliebten Entertainers. „Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte die Menschen mit Charme, Humor und echter Lebensfreude berührt hat.“

Nepp betont, dass Serafin nicht nur als gefeierter Operettensänger und Schauspieler eine Institution war, sondern auch als langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch ein Garant für Kultur auf höchstem Niveau. „Er hat es geschafft, der Operette neues Leben einzuhauchen und damit Generationen für diese Kunstform zu begeistern. Sein Engagement für die österreichische Kulturlandschaft war einzigartig und hat bleibende Spuren hinterlassen.

Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten. Harald Serafin wird uns allen als ‚Mister Wunderbar‘ immer in bester Erinnerung bleiben!“