LH Mikl-Leitner zum Ableben von Harald Serafin
„Große Persönlichkeit der heimischen Kulturszene“
„Harald Serafin war eine der profiliertesten Persönlichkeiten unserer Kulturlandschaft – dem Kulturland Niederösterreich eng verbunden und dem Publikum stets zugewandt“, sagte Landeshauptfrau nach Bekanntwerden des Ablebens des Kammersängers, Schauspielers und Intendanten. „Die Gespräche mit Harald Serafin waren immer ‚wunderbar‘. Er hat Zeit seines Lebens Lebensfreude vermittelt und diese Lebensfreude auf der Bühne wie im persönlichen Miteinander spürbar gemacht. Wir verneigen uns vor einem großen Künstler und sagen Danke für unzählige unvergessliche Momente. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, so die Landeshauptfrau, die sich besonders an das Treffen mit Harald Serafin bei der „Carmen“-Premiere in Baden im Jahr 2023 erinnert.
