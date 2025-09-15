  • 15.09.2025, 16:26:33
  • /
  • OTS0146

FPÖ – Hafenecker an SPÖ: „NYC-Andi“ allein zu Haus!

Nicht nur die Wähler, auch die eigenen Spitzenfunktionäre wenden sich immer mehr von Babler ab

Wien (OTS) - 

„Stell dir vor, es ist Parteivorstand – und keiner geht hin!“ So kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär den Bauchfleck von SPÖ-Chef Andreas Babler in seinen eigenen Gremien. Wie die „Austria Presse Agentur“ berichtet, soll nicht einmal die Hälfte der über 50 Vorstandsmitglieder der Einladung Bablers zur Vorstandssitzung ins Parlament gefolgt sein. Trotzdem wurde dem Vernehmen nach „NYC-Andi“ als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert.

„Das glaubt ja kein Mensch. Offenbar laufen Babler nicht nur die Wähler in Scharen davon – mittlerweile wenden sich auch immer mehr seiner eigenen Spitzenfunktionäre von Babler ab. Der Mann, der in New York, angelehnt an eine Laterne, zukunftsschwanger in die Luft blickt, hat seine eigene Partei längst verloren. Aus dem burgenländischen Schilf fliegen die Giftpfeile mit ungeminderter Vehemenz, und vor dem Parlament stellen die eigenen Genossen in Gestalt wütender SPÖ-Pensionisten dem Obergenossen Andi einen Baum auf, weil sich Babler auf Gedeih und Verderb der ÖVP ausgeliefert hat, nur um Vizekanzler spielen zu dürfen und weitere Genossen in XXL-Kabinetten versorgen zu können“, so Hafenecker.

Die SPÖ sei am Ende und habe all ihre Grundwerte verraten. Mit Babler an der Spitze werde es unvermindert auch weiterhin bergab gehen. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker: „Wenn die SPÖ nicht begreift, dass sie von der ÖVP lediglich als Steigbügelhalter für deren eigene Interessen missbraucht wird, dann kann man ihr auch nicht helfen. Die SPÖ hat sich durch die Belastungspolitik für die eigene Bevölkerung endgültig ins Abseits gestellt. Wer das nicht sieht, der braucht nur ins Gesicht von SPÖ.-Bundesgeschäftsführer Seltenheim schauen, wenn er eine Pressekonferenz gibt wie soeben. Er kann einem fast leidtun, wenn er versucht, den hoffnungslosen Patient SPÖ gesund zu beten.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright