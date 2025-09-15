FPÖ – Hafenecker an SPÖ: „NYC-Andi“ allein zu Haus!

Wien (OTS) -

„Stell dir vor, es ist Parteivorstand – und keiner geht hin!“ So kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär den Bauchfleck von SPÖ-Chef Andreas Babler in seinen eigenen Gremien. Wie die „Austria Presse Agentur“ berichtet, soll nicht einmal die Hälfte der über 50 Vorstandsmitglieder der Einladung Bablers zur Vorstandssitzung ins Parlament gefolgt sein. Trotzdem wurde dem Vernehmen nach „NYC-Andi“ als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert.

„Das glaubt ja kein Mensch. Offenbar laufen Babler nicht nur die Wähler in Scharen davon – mittlerweile wenden sich auch immer mehr seiner eigenen Spitzenfunktionäre von Babler ab. Der Mann, der in New York, angelehnt an eine Laterne, zukunftsschwanger in die Luft blickt, hat seine eigene Partei längst verloren. Aus dem burgenländischen Schilf fliegen die Giftpfeile mit ungeminderter Vehemenz, und vor dem Parlament stellen die eigenen Genossen in Gestalt wütender SPÖ-Pensionisten dem Obergenossen Andi einen Baum auf, weil sich Babler auf Gedeih und Verderb der ÖVP ausgeliefert hat, nur um Vizekanzler spielen zu dürfen und weitere Genossen in XXL-Kabinetten versorgen zu können“, so Hafenecker.

Die SPÖ sei am Ende und habe all ihre Grundwerte verraten. Mit Babler an der Spitze werde es unvermindert auch weiterhin bergab gehen. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker: „Wenn die SPÖ nicht begreift, dass sie von der ÖVP lediglich als Steigbügelhalter für deren eigene Interessen missbraucht wird, dann kann man ihr auch nicht helfen. Die SPÖ hat sich durch die Belastungspolitik für die eigene Bevölkerung endgültig ins Abseits gestellt. Wer das nicht sieht, der braucht nur ins Gesicht von SPÖ.-Bundesgeschäftsführer Seltenheim schauen, wenn er eine Pressekonferenz gibt wie soeben. Er kann einem fast leidtun, wenn er versucht, den hoffnungslosen Patient SPÖ gesund zu beten.“