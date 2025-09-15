Bürgermeister Ludwig zum Ableben von Harald Serafin

Wien (OTS) -

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig reagiert „zutiefst bestürzt“ auf die Nachricht von Harald Serafins Ableben im 94. Lebensjahr. Zu seinem 90. Geburtstag hatte er ihn und seine Ehefrau Ingeborg „Mausi“ Serafin noch in deren Wohnung besucht, ihm herzlich gratuliert und sich bei ihm für die großen künstlerischen Leistungen bedankt, mit denen er die Kulturhauptstadt Wien jahrzehntelang unendlich bereichert hat.

Michael Ludwig: „Harald Serafin hat nicht nur – quasi aus dem Nichts – die Seefestspiele Mörbisch zum Zentrum der Operette gemacht, sondern auch die Wiener Theaterlandschaft immens aufgewertet. Sei es als Danilo in der ,Lustigen Witwe‘, den er rund 1.700 Mal verkörperte, sei es in seinen Sprechtheaterrollen. Unvergesslich sind mir etwa seine Auftritte mit Peter Weck in ,Sunshine Boys‘ und mit Otto Schenk in ,Schon wieder Sonntag‘.“

„Ungeheure Popularität erwarb sich Serafin als legendärer ,Mr. Wunderbar‘ in der ORF-Show ,Dancing Stars‘“, so der Bürgermeister. „Einmal hat er mir anvertraut, wie er den steilen Weg vom litauischen Flüchtlingskind bis hin zum Superstar der Wiener Operette geschafft hat: ,Meine Eltern erwarben ein Textilgeschäft im deutschen Bamberg. Und da stand ich als Jüngling hinter dem Verkaufstisch. Als ich da die Kunden bediente, trichterte mir meine Mutter ein: ,Nicht kleckern, Harald! Klotzen! Und immer freundlich sein!‘ Diesem Motto folgte der Wiener Publikumsliebling sein ganzes Leben lang“, so Ludwig.

Wien habe sich für seine unvergleichlichen Verdienste vielfach bedankt: „Harald Serafin wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold, dem Goldenen Ehrenring und dem Goldenen Rathausmann gewürdigt“, so der Stadtchef.

Michael Ludwig: „Mein tiefstes Beileid gilt Harald Serafins Frau Ingeborg und seinen Hinterbliebenen.“