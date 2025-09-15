Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Harald Serafin

Wien (OTS) -

„Harald Serafin war eine prägende Persönlichkeit der österreichischen Nachkriegskultur. Er war nicht nur ein begnadeter Sänger und Kulturmanager, sondern ein wahrer ‚Entertainer des Lebens‘, der mit unvergleichlicher Eleganz Lebensfreude, Stil und Humor verkörperte. Damit berührte und begeisterte er viele Generationen. Mit Harald Serafin verlieren wir einen einzigartigen Menschen, der die österreichische Kulturlandschaft über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet hat. Sein Lebenswerk verdient unseren Dank und unsere höchste Wertschätzung. Seiner Familie und seinen Freunden spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus“, so Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler.

Harald Serafin erhielt 1995 den Berufstitel Professor und 1987 den Titel Kammersänger. Seit 2001 war er Träger des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.