Pöttinger: Harald Serafin war Publikumsliebling, der breitenwirksam begeisterte

Wien (OTS) -

“Mit Harald Serafin verliert die österreichische Kunst- und Kulturlandschaft einen Publikumsliebling, der es verstanden hat, breitenwirksam und generationenübergreifend zu begeistern", sagt ÖVP-Kultursprecher Laurenz Pöttinger zur heute bekanntgewordenen Nachricht vom Ableben Harald Serafins. Ob als Bariton auf der Opern- sowie Operettenbühne, als Schauspieler im Theater und im Fernsehen, “Dancing Stars”-Juror oder als Intendant der Seefestspiele Mörbisch über zwei Jahrzehnte – “Mister Wunderbar” Harald Serafin habe stets eine unverwechselbare Wirkung auf das Publikum gehabt.

Das jahrzehntelange Wirken von Harald Serafin – national wie international – sei von viel Applaus sowie einer Vielzahl von Ehrungen und Auszeichnungen gesäumt, die von seinem Erfolg zeugen. So wurden Serafin etwa die Titel eines Kammersängers und Professors verliehen und er war unter anderem Träger des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse sowie vieler Auszeichnungen der Länder und auch aus dem internationalen Bereich. Pöttinger schließt: “Harald Serafin hat der österreichischen Kunst- und Kulturlandschaft seine prägende Punze verliehen und unzählige Menschen unterhalten. Dafür wird er uns in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind heute bei seiner Familie und seinen Freunden.” (Schluss)