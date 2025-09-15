Figl/Mahrer: Harald Serafin bleibt unvergessen

Wien (OTS) -

„Harald Serafin war ein einzigartiger Mensch, der mit seiner Leidenschaft, seiner Lebensfreude und seinem Humor unzählige Menschen berührt hat. Er war ein Künstler von Weltrang und zugleich ein warmherziger Wiener, der stets die Nähe zum Publikum suchte. Wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk und werden ihn nicht vergessen“, so Markus Figl, gf. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

„Mit Harald Serafin verliert Österreich nicht nur einen herausragenden Künstler, sondern auch eine unverwechselbare Stimme der Kultur. Als Sänger, Schauspieler, Entertainer und langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch hat er Generationen begeistert und die heimische Kulturlandschaft entscheidend geprägt“, erklärt Gemeinderat Karl Mahrer, Kultursprecher der Wiener Volkspartei.

Serafin, der am 24. Dezember 1931 geboren wurde, verstarb am Montag im Alter von 93 Jahren in Wien. Mit seinem unvergleichlichen Charme, seiner Bühnenpräsenz und seinem Humor wurde er zu einer der prägenden Figuren der österreichischen Kulturszene. Nicht nur als „Mister Wunderbar“ auf den großen Bühnen und im Fernsehen, sondern auch als langjähriger Intendant der Mörbischer Festspiele und als beliebter Juror von „Dancing Stars“ erreichte er bis ins hohe Alter ein breites Publikum – und eroberte dabei auch die Herzen der jüngeren Generation.

„Wir werden Harald Serafin als großen Künstler, leidenschaftlichen Kulturvermittler und Publikumsliebling in Erinnerung behalten. Wir verlieren mit ihm einen Freund, dessen gefühlvolles Wesen uns immer in Erinnerung bleiben wird. Sein Wirken bleibt unvergessen, sein Name für immer mit Kultur und Lebensfreude verbunden“, so Figl und Mahrer abschließend.