GEERT MAK erhält den ›JEAN AMÉRY-PREIS FÜR EUROPÄISCHE ESSAYISTIK‹ 2025
Preisverleihung am 7. November 2025 um 19:00 Uhr in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien, die Laudatio hält Schriftsteller und Historiker Philipp Blom
Die Internationale Jean Améry-Gesellschaft vergibt den vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) gestifteten, mit 12.000 Euro dotierten >Jean Améry-Preis für europäische Essayistik< an den niederländischen Journalisten und Publizisten Geert Mak.
Geert Mak zählt zu den bedeutendsten europäischen Intellektuellen. Für seine in viele Sprachen übersetzten Bücher hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den >Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung< (2008).
Der Preis zeichnet Schriftsteller:innen aus, die auf dem Gebiet der Essayistik im Geiste Jean Amérys (1912–1978) Exemplarisches geleistet haben.
Preisträger:innen waren zuletzt Imre Kertész, Dubravka Ugrešić, Adam Zagajewski, Karl-Markus Gauß und Ivan Krastev.
Preisverleihung: ›Jean Améry-Preis für europäische Essayistik‹ an Geert Mak
Um Anmeldung wird dringend gebeten: amery.gesellschaft@gmail.com
Datum: 07.11.2025, 19:00 Uhr
Ort: Österreichische Gesellschaft für Literatur
Herrengasse 5
1010 Wien
Österreich
URL: https://amery.ogl.at
Rückfragen & Kontakt
Internationale Jean Améry-Gesellschaft
Dr. Robert Menasse (Präsident)
E-Mail: amery.gesellschaft@gmail.com
Website: https://amery.ogl.at
