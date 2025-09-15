GEERT MAK erhält den ›JEAN AMÉRY-PREIS FÜR EUROPÄISCHE ESSAYISTIK‹ 2025

Wien (OTS) -

Die Internationale Jean Améry-Gesellschaft vergibt den vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) gestifteten, mit 12.000 Euro dotierten >Jean Améry-Preis für europäische Essayistik< an den niederländischen Journalisten und Publizisten Geert Mak.

Geert Mak zählt zu den bedeutendsten europäischen Intellektuellen. Für seine in viele Sprachen übersetzten Bücher hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den >Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung< (2008).

Der Preis zeichnet Schriftsteller:innen aus, die auf dem Gebiet der Essayistik im Geiste Jean Amérys (1912–1978) Exemplarisches geleistet haben.

Preisträger:innen waren zuletzt Imre Kertész, Dubravka Ugrešić, Adam Zagajewski, Karl-Markus Gauß und Ivan Krastev.

Um Anmeldung wird dringend gebeten: amery.gesellschaft@gmail.com

Datum: 07.11.2025, 19:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft für Literatur

Herrengasse 5

1010 Wien

Österreich

URL: https://amery.ogl.at