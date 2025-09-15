Seminar Oberlaa: Herbst-Programm startet am 23. Oktober 2025. Flexible und praxisnahe Fortbildung für die Steuerberatung

Wien (OTS) -

Steuerliche Rahmenbedingungen ändern sich laufend, und wer in Beratung und Praxis am Ball bleiben will, braucht aktuelles Fachwissen. Das Seminar Oberlaa, Teil der LexisNexis-Produktfamilie, startet deshalb am 23. Oktober 2025 in Kooperation mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) das große Akademie-Herbst-Seminar. Auf dem Programm stehen aktuelle Themen, aber auch digitale Tools - flexibel und praxisnah. Dank On-Demand-Format können die Teilnehmenden die Inhalte dann abrufen, wenn es in ihren Kanzleialltag passt. 2024 wurde Seminar Oberlaa ein Teil der LexisNexis Familie, um bewährte Inhalte mit technischer Innovation zu verbinden.

Das Herbst-Programm ist gezielt darauf ausgerichtet, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Bilanzbuchhalter:innen auf die Neuerungen für das Jahr 2025 vorzubereiten und vermittelt das Rüstzeug, um Mandant:innen rechtssicher und aktuell beraten zu können.

Aktuelle Themen – praxisnah aufbereitet

Die Seminarinhalte decken ein breites Spektrum ab:

Betriebsausgaben & Jahresabschluss – u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, variable Kaufpreise

– u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, variable Kaufpreise Steuererklärungen & Tarif – Budgetmaßnahmen, Pensionsabfindungen, Basis- und Vorsteuerpauschale

– Budgetmaßnahmen, Pensionsabfindungen, Basis- und Vorsteuerpauschale Umsatzsteuer – Rechnungsberichtigungen, Ärztezentren, Photovoltaikanlagen, UID-Abfragen

– Rechnungsberichtigungen, Ärztezentren, Photovoltaikanlagen, UID-Abfragen Mobilität – NoVA-Erleichterungen, Versicherungssteuer für E-Autos, Kilometergelder

– NoVA-Erleichterungen, Versicherungssteuer für E-Autos, Kilometergelder Förderungen – Long-Covid-Regelungen, Handwerker- und Reparaturbonus

– Long-Covid-Regelungen, Handwerker- und Reparaturbonus Kapitalgesellschaften & Vereine – Gewinnausschüttungen, Nutzungseinlagen, Vereinsbesteuerung

– Gewinnausschüttungen, Nutzungseinlagen, Vereinsbesteuerung Immobilien – Umwidmungen, Grunderwerbsteuer, Liebhaberei-Prüfungen

Auch digitale Tools wie FinanzOnline, JustizOnline und USP stehen im Fokus – ebenso wie Betriebsprüfungen, Verfahrensrecht und der Einsatz von KI in Steuerkanzleien. Ein weiteres Highlight: die Neuerungen im Bereich Arbeitsrecht und Sozialversicherung, von Mitarbeiterprämien bis zur Altersteilzeit.

Das erfahrene Team von Seminar Oberlaa steht für praxisnahe, kompakte und hochwertige Inhalte:

Mag. (FH) Robert Baumert, StB, Wien

Mag. Georg Wilfling, StB, Graz

MMag.a Dr.in Sandra Huber, LL.M., StB/WP, Pöttsching

Mag.a Gabriele Hackl, StB/WP, Wien

Fakten – Seminar Oberlaa Herbst 2025