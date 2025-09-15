  • 15.09.2025, 14:48:02
Reminder – Morgen, Dienstag: Präsentation der SPÖ-Wohnkampagne mit SPÖ-Chef Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim

Österreichweite Kampagne unter dem Motto „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ - Pressekonferenz um 11.30 Uhr, SPÖ-Bundesgeschäftsstelle

Wien (OTS) - 

Die SPÖ lädt morgen, Dienstag, 16. September 2025, um 11.30 Uhr zur Präsentation der österreichweiten SPÖ-Wohnkampagne „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ Die Kampagnenpräsentation mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim findet vor bzw. bei Schlechtwetter in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: facebook.com/sozialdemokratie/live

Zeit: Morgen, Dienstag, 16. September 2025, 11.30 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien (bei Schlechtwetter im Sitzungssaal, 2. Stock)

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

