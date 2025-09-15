younion-Kulturgewerkschaft: Bereits 5.000 Unterschriften für den Erhalt des Orchesters in Baden

Wien (OTS) -

Die Petition der Sektion Musik in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft hat bereits 5.000 Unterschriften gesammelt. Damit unterstreicht die Petition die große Resonanz und den dringenden Handlungsbedarf für den Erhalt des Orchesters der Bühne Baden.

„Wird das Orchester aufgelöst, entsteht auch dadurch ein Schaden, dass hochqualifizierte und eingespielte Musikerinnen und Musiker einfach nicht mehr adäquat eingesetzt werden. Wir dürfen bei Kunst und Kultur nicht immer nur an Quartalsberichte denken. Kunst und Kultur sind keine bloßen Wirtschaftsgüter, sondern essenzielle Bestandteile unserer Gesellschaft, die es zu schützen und zu fördern gilt“, sagt Thomas Dürrer, Sektionssekretär in der Hauptgruppe 8 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Die younion-Kulturgewerkschaft spricht sich entschieden gegen die geplante Auflösung des Orchesters aus. Diese Entscheidung muss unter allen Umständen zurückgenommen werden. Hier geht es um die Existenz von 25 talentierten Musiker:innen.

Durch die Petition ruft die younion-Kulturgewerkschaft die Verantwortlichen dazu auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und alternative Lösungen zu finden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Interessen der betroffenen Musiker:innen gewahrt bleiben und ihnen eine faire Perspektive geboten wird.

Die Petition kann weiter unterstützt werden: https://www.younion.at/petition-orchester