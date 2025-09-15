  • 15.09.2025, 13:55:36
OÖ Landesgartenschau 2027: Wels wird Stadt der Gärten

Wels wird Stadt der Gärten. Am Bild (v. l. n. r.): Dipl.-Ing. Gottfried Struggl, Geschäftsführer Landesgartenschau Wels 2027, Christa Raggl-Mühlberger, Vizebürgermeisterin der Stadt Wels, Dr. Andreas Rabl, Bürgermeister der Stadt Wels.
Wels (OTS) - 

Wels wird 2027 zur Stadt der Gärten – mit der größten Landesgartenschau Österreichs mitten im urbanen Raum. Von April bis September 2027 erwartet Besucher ein Erlebnis auf 22 Hektar mit sechs Gartenwelten, verbunden durch fünf zentrale Orte sowie 174 Eventtage. Mit dem Stadtgartenhaus – als Zentrale für das Team der Landesgartenschau Wels 2027 – hat die Stadt der Gärten ab sofort eine starke Dauerpräsenz direkt am Welser Stadtplatz. Die OÖ Landesgartenschau 2027 inszeniert in Wels urbane Gärten und sieht sich als nachhaltiges Vorzeigeprojekt für moderne Stadtentwicklung.

Das Herzstück der Stadt der Gärten sind die sechs neu gestalteten Gartenwelten: Vom Volksgarten über den Tier- und Burggarten bis hin zum Stadtgarten, Traungarten und Waldgarten. Jeder dieser Gärten erfüllt eine eigene Funktion, doch erst in ihrem Zusammenspiel wird sichtbar, was Wels besonders macht – eine Stadt, die Vielfalt in gelebte Lebensqualität verwandelt. „In Wels gab es schon immer viele Gärten. Wir setzen sie neu in Szene und machen ihre Vielfalt für alle sichtbar. Die sechs Gartenwelten übernehmen Funktionen, die nur in einer Stadt möglich sind. Gemeinsam mit fünf zentralen Orten verbinden sie Wels 2027 zu der Stadt der Gärten“, so Dipl.-Ing. Gottfried Struggl, Geschäftsführer Landesgartenschau Wels 2027.

Weitere Informationen auf www.stadt-der-gaerten.at

Weitere Informationen, Bilder & eine detaillierte Beschreibung der Gartenwelten finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation GmbH
Katharina Brunnmayr, MA
Telefon: 0676/9505311
E-Mail: katharina@impulskommunikation.at

